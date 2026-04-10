Σχετικά με την Amadeus IT Group, S.A.
Η Amadeus IT Group SA, πρώην Amadeus IT Holding SA, είναι εταιρεία με έδρα την Ισπανία, η οποία δραστηριοποιείται στην παροχή υπηρεσιών πληροφορικής (IT) κυρίως για τις τουριστικές και ταξιδιωτικές βιομηχανίες. Οι δραστηριότητες της εταιρείας χωρίζονται σε δύο επιχειρηματικούς τομείς: Διανομή και Λύσεις πληροφορικής. Ο τομέας Διανομής προσφέρει το Παγκόσμιο Σύστημα Διανομής (GDS), ένα παγκόσμιο ηλεκτρονικό σύστημα κρατήσεων (CRS) που χρησιμοποιείται ως ενιαίο σημείο πρόσβασης για την κράτηση αεροπορικών θέσεων, δωματίων ξενοδοχείων και άλλων ταξιδιωτικών υπηρεσιών από ταξιδιωτικά γραφεία και εταιρείες διαχείρισης ταξιδιών. Το τμήμα IT Solutions παρέχει μια σειρά τεχνολογικών λύσεων που αυτοματοποιούν τις βασικές διαδικασίες για τους παρόχους ταξιδιωτικών υπηρεσιών. Στους πελάτες του περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, αερομεταφορείς πλήρους υπηρεσίας και αεροπορικές εταιρείες χαμηλού κόστους, διαχειριστές ξενοδοχείων, σιδηροδρομικές εταιρείες, εταιρείες κρουαζιέρας και ακτοπλοΐας, ταξιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες και εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτων. Η εταιρεία δραστηριοποιείται μέσω πολυάριθμων θυγατρικών στην Ευρώπη, την Αμερική, την Ασία, την Αφρική και την Αυστραλία.