Συναλλαγές Airtel Africa Plc - AAF CFD
Σχετικά με την Airtel Africa Plc
Η Airtel Africa plc είναι πάροχος τηλεπικοινωνιών και υπηρεσιών κινητού χρήματος με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο. Οι τομείς της εταιρείας περιλαμβάνουν τη Νιγηρία, την Ανατολική Αφρική και τη γαλλόφωνη Αφρική. Η Εταιρεία προσφέρει μια ολοκληρωμένη σουίτα τηλεπικοινωνιακών λύσεων στους συνδρομητές της, συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών κινητής φωνής και δεδομένων, καθώς και υπηρεσιών κινητού χρήματος τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Προσφέρει προπληρωμένες και μεταπληρωμένες ασύρματες υπηρεσίες φωνής, διεθνή περιαγωγή και υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας. Προσφέρει μια σουίτα υπηρεσιών επικοινωνίας δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της δεύτερης γενιάς (2G), της τρίτης γενιάς (3G) και της τέταρτης γενιάς (4G). Παρέχει υπηρεσίες 4G περίπου και στις 14 αγορές της. Προσφέρει υπηρεσίες κινητού χρήματος, συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών πληρωμών, μικροδανείων, αποταμιεύσεων και διεθνών μεταφορών χρημάτων.