Συναλλαγές Agnico Eagle Mines Ltd - AEM CFD
Σχετικά με την Agnico Eagle Mines Ltd
Η Agnico Eagle Mines Limited είναι μια εταιρεία εξόρυξης χρυσού με έδρα τον Καναδά, η οποία ασχολείται με την παραγωγή πολύτιμων μετάλλων. Η εταιρεία δραστηριοποιείται μέσω τριών επιχειρηματικών μονάδων: Northern Business, Southern Business και Exploration. Τα ερευνητικά της έργα περιλαμβάνουν τα Barsele, Kirkland Lake, El Barqueno, Hammond Reef και Santa Gertrudis. Οι καναδικές ιδιοκτησίες της περιλαμβάνουν το συγκρότημα LaRonde, το ορυχείο Goldex, το συγκρότημα Meadowbank, το ορυχείο Meliadine, το ορυχείο Hope Bay και το καναδικό ορυχείο Malartic. Ο νότιος τομέας της εταιρείας περιλαμβάνει τις δραστηριότητές της στο Μεξικό. Το ορυχείο Pinos Altos, συμπεριλαμβανομένου του κοιτάσματος Creston Mascota, κατέχεται μέσω της θυγατρικής της Agnico Eagle Mexico, S.A. de C.V. Το ορυχείο La India ανήκει στη θυγατρική της Agnico Sonora, S.A. de C.V. Η ομάδα Έρευνας της επικεντρώνεται στον εντοπισμό νέων ορυκτών αποθεμάτων και ορυκτών πόρων και νέων ευκαιριών ανάπτυξης σε περιοχές παραγωγής χρυσού. Τα άλλα έργα της περιλαμβάνουν την Ευρώπη, τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Λατινική Αμερική.