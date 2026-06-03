Τα 10 πιο ισχυρά νομίσματα στον κόσμο

Τα Ηνωμένα Έθνη αναγνωρίζουν 180 νομίσματα ως νόμιμο χρήμα, καλύπτοντας 195 χώρες. Ακολουθούν τα 10 πιο ισχυρά νομίσματα στον κόσμο, με βάση την αξία τους σε σύγκριση με το δολάριο ΗΠΑ με στοιχεία έως τις 24 Ιουνίου 2024*:

Οι επιδόσεις του παρελθόντος δεν αποτελούν εγγύηση για τα μελλοντικά αποτελέσματα.

Δηνάριο Κουβέιτ (KWD)

Το εθνικό νόμισμα του Κουβέιτ, το οποίο ιδρύθηκε το 1960, είναι το πιο ισχυρό και πολύτιμο νόμισμα στον κόσμο - και αυτό ισχύει εδώ και αρκετές δεκαετίες.

Τα μεγάλα αποθέματα φυσικού πετρελαίου, η υψηλή ζήτηση στην αγορά forex και η περιορισμένη προσφορά συναλλάγματος συμβάλλουν στην ισχύ του δηναρίου Κουβέιτ. Το 90% των κρατικών εσόδων του Κουβέιτ προέρχεται από τις εξαγωγές πετρελαίου - όσο υπάρχει παγκόσμια ζήτηση για πετρέλαιο και άφθονη προσφορά στη χώρα, η ζήτηση για το δηνάριο Κουβέιτ θα είναι επίσης υψηλή.

Το δηνάριο Κουβέιτ είναι συνδεδεμένο με διάφορα νομίσματα και όχι με ένα ενιαίο νόμισμα.

Δηνάριο Μπαχρέιν (BHD)

Όπως και το Κουβέιτ, το Μπαχρέιν αντλεί μεγάλο μέρος των εσόδων του από ένα εμπόρευμα. Το 70% των κυβερνητικών εσόδων προέρχεται από τις εξαγωγές πετρελαίου. Ο φυσικός πλούτος του Μπαχρέιν σε πετρέλαιο συμβάλλει στην αύξηση της ζήτησης στην αγορά για το δηνάριο Μπαχρέιν.

Το δηνάριο Μπαχρέιν, το οποίο αντικατέστησε τη ρουπία του Κόλπου ως εθνικό νόμισμα του Μπαχρέιν το 1965, συνδέθηκε με το δολάριο ΗΠΑ το 1980 σε BHD 1 προς USD 2,65. Η σύνδεση του νομίσματος BHD-USD συμβάλλει στην εμπιστοσύνη της αγοράς, τη χαμηλή μεταβλητότητα και την ισχύ του νομίσματος.

Ριάλ Ομάν (OMR)

Κυκλοφόρησε το 1970 και το 1973 το νόμισμα του Ομάν συνδέθηκε με το δολάριο ΗΠΑ. Το ριάλ Ομάν ήταν αρχικά συνδεδεμένο με την ισοτιμία 1 OMR προς 2,895 δολάρια ΗΠΑ, μέχρι που το 1986 προσαρμόστηκε σε μια ισοτιμία την οποία διατηρεί μέχρι σήμερα.

Η ισοτιμία είναι 1 OMR προς 2,6008 USD.

Το Ομάν κερδίζει μεγάλο μέρος της ισχύος του εθνικού του νομίσματος από τη ζήτηση και τα έσοδα που προέρχονται από την παραγωγή και τις εξαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου. Οι εμπορικές σχέσεις του Ομάν με τις Ηνωμένες Πολιτείες και η οικονομική του σταθερότητα ενισχύουν την ισχύ του ριάλ Ομάν.

Δηνάριο Ιορδανίας (JOD)

Το δηνάριο Ιορδανίας χρησιμοποιείται από το 1950 και το 1995, η κυβέρνηση της Ιορδανίας σύνδεσε το δηνάριο Ιορδανίας με το δολάριο ΗΠΑ σε ισοτιμία 1 JOD προς 1,4104 USD.

Παρά τη σχετικά χαμηλή εξάρτηση από τις εξαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου σε σύγκριση με άλλες χώρες της Μέσης Ανατολής που αναφέρονται σε αυτή τη λίστα, το εθνικό νόμισμα της Ιορδανίας είναι το τέταρτο ισχυρότερο νόμισμα στον κόσμο.

Η ισχύς του μπορεί να αποδοθεί στις πολιτικές ανοικτής αγοράς της χώρας, στη σπανιότητα του νομίσματος και στα μεγάλα ξένα συναλλαγματικά αποθέματα.

Βρετανική λίρα (GBP)

Η βρετανική λίρα είναι το παλαιότερο νόμισμα στον κόσμο που χρησιμοποιείται ακόμη και σήμερα. Η ιστορία, η αξιοπιστία και η σταθερότητα του βρετανικού χρηματοπιστωτικού συστήματος και της Τράπεζας της Αγγλίας, καθώς και η οικονομική ισχύς της χώρας και η παρουσία του Λονδίνου ως σημαντικού χρηματοπιστωτικού κόμβου προσδίδουν στη λίρα δύναμη, καθιστώντας την ένα από τα πιο πολύτιμα νομίσματα στον κόσμο.

Η βρετανική λίρα αποτελεί επίσης μέρος ενός από τα πιο δημοφιλή ζεύγη νομισμάτων - GBP/USD, επίσης γνωστό ως "καλώδιο". Το παρατσούκλι δημιουργήθηκε τον 19ο αιώνα, όταν οι συναλλαγματικές ισοτιμίες μεταδίδονταν με υπερατλαντικά υποβρύχια τηλεγραφικά καλώδια.

Λίρα Γιβραλτάρ (GIP)

Η λίρα του Γιβραλτάρ κυκλοφόρησε μετά τον ισπανικό εμφύλιο πόλεμο το 1896, αντικαθιστώντας το ισπανικό "real de plata" και αποτελώντας το επίσημο νόμισμα του Γιβραλτάρ.

Η σταθερότητα του νομίσματος διασφαλίζεται με τη σύνδεση 1:1 με τη βρετανική λίρα, οπότε μία λίρα Γιβραλτάρ ισούται πάντα με μία βρετανική λίρα.

Ελβετικό φράγκο (CHF)

Το ελβετικό φράγκο είναι το επίσημο νόμιμο χρήμα της Ελβετίας και του Λιχτενστάιν.

Το εθνικό νόμισμα έχει αποκτήσει τον χαρακτηρισμό "ασφαλές καταφύγιο" που προσελκύει ορισμένους traders σε περιόδους γεωπολιτικής αβεβαιότητας ή αστάθειας στις αγορές. Η Ελβετία διαθέτει συναλλαγματικά αποθέματα ύψους 1.033 δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ, γεγονός που την καθιστά τη χώρα με τα τρίτα μεγαλύτερα συναλλαγματικά αποθέματα στον κόσμο μετά την Κίνα και την Ιαπωνία.

Τα αποθέματα αυτά καθιστούν το ελβετικό φράγκο το έκτο ισχυρότερο νόμισμα στον κόσμο, παράλληλα με την πολιτική και οικονομική σταθερότητα και το μεγάλο εμπορικό πλεόνασμα της Ελβετίας.

Δολάριο Νήσων Κέιμαν (KYD)

Οι Νήσοι Κέιμαν είναι ένα σημαντικό διεθνές offshore χρηματοπιστωτικό κέντρο με ένα από τα ισχυρότερα νομίσματα στον κόσμο. Αυτό είναι αποτέλεσμα του μεγάλου τομέα χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, της τουριστικής βιομηχανίας και του καθεστώτος "ασφαλούς καταφυγίου", το οποίο προσελκύει πολλές μεγάλες τράπεζες και εταιρείες στη χώρα.

Το 2019, οι Νήσοι Κέιμαν παρήγαγαν το 40,2% του ΑΕΠ τους από χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και σύμφωνα με την KPMG, 43 από τις 50 μεγαλύτερες τράπεζες στον κόσμο έχουν επιχειρηματικές δραστηριότητες στις Νήσους Κέιμαν.

Το δολάριο των Νήσων Κέιμαν κυκλοφόρησε το 1971 και αντικατέστησε το δολάριο Τζαμάικα ως το νόμισμα της χώρας. Το δολάριο των Νήσων Κέιμαν είναι συνδεδεμένο με το δολάριο ΗΠΑ με σταθερή ισοτιμία 1 δολάριο Νήσων Κέιμαν προς 1,2 δολάρια ΗΠΑ.

Ευρώ (EUR)

Το ευρώ είναι το επίσημο νόμισμα για 20 από τις 26 χώρες μέλη της ΕΕ, με συνολικό πληθυσμό σχεδόν 350 εκατομμυρίων ανθρώπων με στοιχεία έως τον Ιανουάριο του 2023. Η ΕΕ είναι ο μεγαλύτερος χώρος ενιαίας αγοράς παγκοσμίως με την τρίτη μεγαλύτερη οικονομία, αποτελώντας το ένα έκτο του παγκόσμιου εμπορίου. Η ανάπτυξη αυτής της οικονομίας, η οποία περιλαμβάνει μεγάλο εμπορικό πλεόνασμα, αυξάνει την αξία του ευρώ στην αγορά συναλλάγματος.

Το ζεύγος forex με τις περισσότερες συναλλαγές στον κόσμο περιλαμβάνει το ευρώ και είναι το EUR/USD, το οποίο έχει το παρατσούκλι "Fiber".

Δολάριο ΗΠΑ (USD)

Το δολάριο ΗΠΑ είναι το εθνικό νόμισμα των Ηνωμένων Πολιτειών και 16 άλλων χωρών και εδαφών, συμπεριλαμβανομένων του Ισημερινού, του Ελ Σαλβαδόρ, του Πουέρτο Ρίκο, της Ζιμπάμπουε και του Παναμά. Το δολάριο των Ηνωμένων Πολιτειών είναι το πιο ευρέως διαδεδομένο νόμισμα στον κόσμο, χρησιμοποιείται ως συνδετικό νόμισμα για τα εθνικά νομίσματα πολλών χωρών και είναι το μεγαλύτερο αποθεματικό νόμισμα στον κόσμο.

Η ισχύς του δολαρίου ΗΠΑ στηρίζεται στην οικονομική ανάπτυξη (οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι η μεγαλύτερη οικονομία παγκοσμίως). Από την άλλη πλευρά, η άνοδος των τιμών των βασικών εμπορευμάτων, η υπερτίμηση και η οικονομική ανάπτυξη στις αντίπαλες αγορές επηρεάζουν αρνητικά την ισχύ του δολαρίου ΗΠΑ.

Το δολάριο ΗΠΑ αποτελεί κοινό σημείο αναφοράς για τη μέτρηση των επιδόσεων άλλων νομισμάτων, όπως συνέβη παραπάνω σε αυτή τη λίστα.

Δολάριο Καναδά (CAD)

Το καναδικό δολάριο θεωρείται "νόμισμα εμπορευμάτων", καθώς η αξία του συνήθως συσχετίζεται με την τιμή των εξαγωγικών εμπορευμάτων του, δηλαδή του αργού πετρελαίου. Στην πραγματικότητα, ο Καναδάς είναι ο πέμπτος μεγαλύτερος εξαγωγέας αργού πετρελαίου στον κόσμο.

Οι εξαγωγές εμπορευμάτων του Καναδά, μαζί με την υγιή οικονομική του ανάπτυξη, έχουν οδηγήσει το δολάριο Καναδά στο να είναι ένα από τα πιο ισχυρά νομίσματα παγκοσμίως.

Το CAD/USD είναι ένα από τα πιο διαδεδομένα ζεύγη νομισμάτων στον κόσμο του trading, το οποίο συνήθως φέρει το παρατσούκλι "loonie" από το γνωστό πουλί loon που απεικονίζεται στο καναδικό νόμισμα του ενός δολαρίου από το 1987.