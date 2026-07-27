Τι είναι η εντολή με όριο και πώς τοποθετείτε μια τέτοια εντολή;
Οι traders χρησιμοποιούν συχνά εντολές ορίου για να αποκτήσουν μεγαλύτερο έλεγχο των θέσεών τους, δίνοντας εντολή στην πλατφόρμα να ανοίγει και να κλείνει διαπραγματεύσεις όταν πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις.
Μάθετε για τις εντολές ορίου και τον τρόπο λειτουργίας τους, καθώς και για τον τρόπο τοποθέτησης μιας εντολής κατά τη διαπραγμάτευση CFDs με την Capital.com.
Τι είναι η εντολή ορίου;
Για να το θέσουμε απλά, οι εντολές εκτελούν διαπραγματεύσεις με βάση προκαθορισμένες οδηγίες.
Περιορισμός εντολών έχουν σχεδιαστεί για να ανοίγουν ή να κλείνουν θέσεις όταν ένα περιουσιακό στοιχείο φτάσει σε ένα προκαθορισμένο σημείο τιμής.
Οι traders συχνά τοποθετούν μια εντολή ορίου, αναμένοντας ότι η αγορά θα κινηθεί προς την καθορισμένη τιμή. Οι εντολές ορίου μπορούν να περιλαμβάνουν συνημμένες εντολές λήψης κέρδους και παύσης απωλειών.
Πώς λειτουργεί μια εντολή ορίου;
Οι εντολές ορίου ανοίγουν ή κλείνουν αυτόματα τις θέσεις μόλις η τιμή φτάσει σε ένα προκαθορισμένο σημείο. Υπάρχουν δύο συνηθισμένοι τύποι εντολών ορίου: εντολές ορίου αγοράς και εντολές ορίου πώλησης.
Αγορά εντολών ορίου να εισέλθει σε θέση αγοράς μόλις η τιμή του περιουσιακού στοιχείου πέσει σε ένα καθορισμένο επίπεδο. Οι bearish traders χρησιμοποιούν εντολές ορίου αγοράς για να βγουν από μια θέση πώλησης και να προστατεύσουν τα κέρδη τους, ενώ οι bullish traders δημιουργούν αυτές τις εντολές για να αγοράσουν ένα περιουσιακό στοιχείο σε χαμηλότερη τιμή, με σκοπό να το πουλήσουν μόλις αυξηθεί η αξία του.
Αντίθετα, οι traders χρησιμοποιούν εντολές ορίου πώλησης για να βγουν από μια θέση μόλις η τιμή του περιουσιακού στοιχείου ανέλθει σε ένα καθορισμένο επίπεδο. Οι traders που αναμένουν μια αντιστροφή χρησιμοποιούν εντολές ορίου πώλησης για να κλείσουν μια θέση αγοράς πριν από την πτώση της τιμής της αγοράς. Οι bearish traders χρησιμοποιούν εντολές ορίου πώλησης για να ανοίξουν μια θέση πώλησης πριν από μια πτώση για να επωφεληθούν ενδεχομένως από την πτώση.
Η ταχύτητα με την οποία μπορεί να εκτελεστεί μια εντολή ορίου εξαρτάται από:
- Κινήσεις της αγοράς: πόσο γρήγορα η τιμή του περιουσιακού στοιχείου εξελίσσεται προς την κατεύθυνση της οριακής εντολής (αν εξελίσσεται καθόλου).
- Ρευστότητα: η επάρκεια όγκου διαπραγμάτευσης για τις αντίθετες θέσεις που επιθυμούν να διαπραγματευτούν στην τιμή της εντολής ορίου.
Αν δεν υπάρχει επαρκής όγκος εντολών στην καθορισμένη τιμή, μια εντολή ορίου μπορεί να καλύψει τον εναπομένοντα όγκο εντολών με διαπραγματεύσεις σε χαμηλότερη τιμή. Αυτό είναι γνωστό ως μερική πλήρωση ή μερική εκτέλεση.
Πώς να τοποθετήσετε μια εντολή ορίου
- Εγγραφείτε για ένα λογαριασμό διαπραγματεύσεων ή demo λογαριασμό στην Capital.com, αν δεν το έχετε ήδη κάνει.
- Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας στην Capital.com και μεταβείτε στο περιουσιακό στοιχείο που επιλέξατε.
- Επιλέξτε "Αγορά/πώληση όταν η τιμή είναι" για να ανοίξετε μια εντολή ορίου αγοράς ή πώλησης.
- Ορίστε το μέγεθος διαπραγματεύσεων.
- Αποφασίστε την τιμή ορίου στην οποία η εντολή ορίου θα εκτελέσει τη διαπραγμάτευση.
- Επιλέξτε τη διάρκεια της παραγγελίας επιλέγοντας "Προσθήκη ημερομηνίας ακύρωσης".
- Ελέγξτε την εντολή σας επιβεβαιώνοντας ότι το μέγεθος της διαπραγμάτευσης και το σημείο τιμής για την εντολή ορίου είναι σωστά.
- Τοποθετήστε την εντολή ορίου κάνοντας κλικ στο κουμπί στο κάτω μέρος του ticket.
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Εντολή ορίου έναντι διαφορετικών τύπων εντολών
Οι εντολές ορίου είναι μόνο ένας από τους πολλούς τύπους εντολών που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι traders για να διαχειριστούν τις θέσεις τους. Μάθετε τις διαφορές μεταξύ των κοινών τύπων εντολής για να διακρίνετε τα δυνατά και αδύνατα σημεία τους και τις καταστάσεις για τις οποίες είναι καταλληλότερες.
Εντολή ορίου vs εντολή αγοράς
Οι εντολές αγοράς διαφέρουν θεμελιωδώς από τις εντολές ορίου, οπότε ας εξερευνήσουμε τους παράγοντες που τις καθιστούν μοναδικές.
- Περιορισμός εντολών εκτελούν μια διαπραγμάτευση μόνο όταν η τιμή του περιουσιακού στοιχείου φτάσει σε μια προκαθορισμένη τιμή.
- Εντολές αγοράς να εκτελείτε αμέσως μια διαπραγμάτευση στην καλύτερη διαθέσιμη τιμή.
Οι traders επιλέγουν την τιμή στην οποία μια εντολή ορίου ανοίγει ή κλείνει τη θέση τους, αλλά όχι τον χρόνο. Μια εντολή ορίου μπορεί να εκτελεστεί εντός λεπτών, ημερών, μηνών - ή μπορεί να μην εκτελεστεί καθόλου, ανάλογα με τις επιδόσεις της αγοράς.
Οι εντολές αγοράς έχουν σχεδιαστεί για την άμεση εκτέλεση διαπραγματεύσεων στην καλύτερη δυνατή τρέχουσα τιμή. Ωστόσο, υπάρχουν εξαιρέσεις. Ένα περιουσιακό στοιχείο χαμηλής ρευστότητας μπορεί να έχει ανεπαρκή όγκο διαπραγματεύσεις στην αντίθετη πλευρά της αγοράς για την άμεση εκπλήρωση της εντολής αγοράς, με αποτέλεσμα την ολίσθηση. Εάν ένας trader τοποθετήσει μια εντολή αγοράς εκτός των ωρών διαπραγμάτευσης, η εντολή εκτελείται μόλις ανοίξει ξανά η αγορά.
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|Οριακή εντολή
|Εντολή αγοράς
|Τι είναι αυτό;
|Μια εντολή διαπραγμάτευσης σε μια συγκεκριμένη τιμή ή καλύτερη.
|Εντολή διαπραγμάτευσης στην καλύτερη δυνατή τρέχουσα τιμή.
|Έλεγχος τιμών
|Πλήρης έλεγχος της τιμής, αλλά η εκτέλεση δεν είναι εγγυημένη.
|Δεν υπάρχει έλεγχος της τιμής, αλλά η εκτέλεση είναι άμεση.
|Σκανδάλη
|Εκτελείται εάν η αγορά φτάσει την οριακή τιμή.
|Immediate execution.
|Οφέλη
|Χρησιμοποιείται όταν θέλετε να κάνετε τις διαπραγματεύσεις σε μια συγκεκριμένη τιμή ή σε καλύτερη τιμή.
|Χρησιμοποιείται όταν θέλετε να κάνετε διαπραγματεύσεις όσο το δυνατόν γρηγορότερα.
|Κίνδυνος
|Χρησιμοποιείται όταν θέλετε να κάνετε διαπραγματεύσεις όσο το δυνατόν γρηγορότερα
|Θα μπορούσε να εκτελεστεί σε δυσμενή τιμή κατά τη διάρκεια ευμετάβλητων συνθηκών της αγοράς.
|Κόστος
|Μπορεί να προσφέρει καλύτερη τιμή, αλλά δεν εγγυάται την εκτέλεση.
|Εξασφαλίζει την εκτέλεση, αλλά μπορεί να έρθει σε βάρος μιας χειρότερης τιμής.
|Χρήση
|Καλό για μη ρευστοποιήσιμες ή ευμετάβλητες μετοχές, όταν η τιμή έχει μεγαλύτερη σημασία.
|Χρήσιμο όταν η ταχύτητα είναι απαραίτητη και η τιμή δευτερεύουσα.
Εντολή ορίου vs παύση εντολή
Οι εντολές stop συγχέονται μερικές φορές με τις εντολές ορίου, καθώς και οι δύο εκτελούν διαπραγματεύσεις με βάση τη δραστηριότητα της τιμής του περιουσιακού στοιχείου. Δείτε πώς μπορείτε να τα ξεχωρίσετε.
- Περιορισμός εντολών εκτελείτε μια διαπραγμάτευση μόνο όταν το περιουσιακό στοιχείο φτάσει σε μια προκαθορισμένη τιμή.
- Εντολές διακοπής μετατρέπεται σε εντολή αγοράς εάν και όταν η τιμή του περιουσιακού στοιχείου φθάσει σε μια προκαθορισμένη τιμή «stop».
Οι traders επιλέγουν την τιμή ορίου - το σημείο στο οποίο θα εκτελεστεί η εντολή ορίου - αλλά όχι τον συγκεκριμένο χρόνο. Μια εντολή ορίου μπορεί να πληρωθεί γρήγορα ή να παραμείνει ανεκπλήρωτη εάν η αγορά δεν φτάσει ποτέ στην καθορισμένη τιμή.
Οι εντολές παύσης είναι εργαλεία διαχείρισης κινδύνου που μπορούν να περιορίσουν τις απώλειες ή να προστατεύσουν τα κέρδη ενεργοποιώντας μια εντολή αγοράς όταν το περιουσιακό στοιχείο φτάσει σε μια συγκεκριμένη τιμή. Αυτός ο τύπος εντολής διασφαλίζει ότι η διαπραγμάτευση εκτελείται μόλις επιτευχθεί η τιμή παύσης, αλλά η τελική τιμή διαπραγμάτευσης μπορεί να ποικίλλει λόγω των συνθηκών της αγοράς.
Υπάρχουν επίσης εντολές παύσης, οι οποίες συνδυάζουν μια παύση με μια εντολή ορίου. Μια εντολή παύσης θα ενεργοποιηθεί και θα μετατραπεί σε εντολή ορίου όταν το επιλεγμένο περιουσιακό στοιχείο φτάσει σε μια συγκεκριμένη τιμή.
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|Οριακή εντολή
|Εντολή παύσης
|Τι είναι αυτό;
|Μια εντολή διαπραγμάτευσης σε μια συγκεκριμένη τιμή ή καλύτερη.
|Μια εντολή που μετατρέπεται σε εντολή αγοράς μόλις επιτευχθεί η τιμή παύσης.
|Έλεγχος τιμών
|Ελέγχετε την τιμή, αλλά η εκτέλεση δεν είναι εγγυημένη.
|Εκτελείται στην τιμή αγοράς μόλις ενεργοποιηθεί η παύση - κανένας έλεγχος μετά την ενεργοποίηση.
|Σκανδάλη
|Εκτελείται αν η αγορά φτάσει στην καθορισμένη τιμή ή σε καλύτερη.
|Ενεργοποιείται αμέσως όταν η μετοχή φτάσει μια προκαθορισμένη τιμή (τιμή παύσης).
|Οφέλη
|Χρήσιμο όταν έχετε μια συγκεκριμένη τιμή στο μυαλό σας για διαπραγματεύσεις.
|Βοηθά στην αποφυγή μεγάλων απωλειών ή στην εξασφάλιση κερδών με τον ορισμό αυτόματης ενεργοποίησης.
|Κίνδυνος
|Κίνδυνος μη εκτέλεσης αν δεν επιτευχθεί η τιμή.
|Θα μπορούσε να εκτελεστεί σε δυσμενή τιμή κατά τη διάρκεια ευμετάβλητων συνθηκών της αγοράς.
|Χρήση
|Συνήθης στις διαπραγματεύσεις ημέρας και για μεγιστοποίηση του δυναμικού κέρδους.
|Συχνά χρησιμοποιείται ως εργαλείο διαχείρισης κινδύνου για την πρόληψη μεγάλων απωλειών.
Παράδειγμα εντολής ορίου
Παρατηρείτε άνοδο της τιμής της μετοχής της Nvidia. Την πρώτη ημέρα, η η τιμή της μετοχή της Nvidia αυξάνεται από 1900 σε 2000. Τη δεύτερη ημέρα, η τιμή ανεβαίνει και πάλι στα 2150, και την τρίτη ημέρα, η τιμή ανεβαίνει περαιτέρω στα 2200.
Αφού παρατηρήσετε αυτή την ανοδική τάση, χρησιμοποιείτε τον Δείκτη Σχετικής Δύναμης (RSI) για τον εντοπισμό υπεραγορασμένων και υπερπουλημένων συνθηκών στην αγορά, σε συνδυασμό με τη στρατηγική Fibonacci Retracement, για τον προσδιορισμό των επιπέδων στήριξης και αντίστασης. Οι υπολογισμοί σας υποδεικνύουν ένα πιθανό επίπεδο αντίστασης στο 2250 και ένα πιθανό επίπεδο στήριξης στο 2100.
Προβλέπετε μια αντιστροφή μόλις η τιμή φτάσει το επίπεδο αντίστασης και σκοπεύετε να επωφεληθείτε από αυτό το γεγονός - έτσι δημιουργείτε μια εντολή ορίου πώλησης για να βγείτε από τη θέση αγοράς της Nvidia λίγο κάτω από το επίπεδο αντίστασης στο 2245.
Όπως προβλέψατε, η τιμή της Nvidia στην αγορά αυξάνεται, κινούμενη πάνω από το 2240, και η εντολή ορίου ενεργοποιείται στο 2245 κλείνοντας τη θέση σας στην προκαθορισμένη τιμή.
Αργότερα, αν θέλετε να ξαναμπείτε σε μια θέση αγοράς στην Nvidia μετά από μια υποχώρηση, θα μπορούσατε να ορίσετε μια εντολή ορίου αγοράς ελαφρώς πάνω από το επίπεδο στήριξης στα 2105. Αν η τιμή πέσει στα 2105, ενεργοποιείται η εντολή ορίου αγοράς και εισάγετε μια νέα θέση αγοράς στην επιθυμητή τιμή.
Συχνές Ερωτήσεις
Τι είναι η εντολή ορίου;
Οι εντολές ορίου παρέχουν στους traders μεγαλύτερο έλεγχο των θέσεών τους, εκτελώντας αυτόματα τις διαπραγματεύσεις όταν (ή αν) η αγορά φτάσει σε μια συγκεκριμένη τιμή. Οι πιο συνηθισμένοι τύποι εντολών ορίου είναι οι εντολές ορίου αγοράς και οι εντολές ορίου πώλησης.
- Οι εντολές ορίου αγοράς εκτελούν τη διαπραγμάτευση μόλις η τιμή της αγοράς πέσει σε μια καθορισμένη τιμή.
- Οι εντολές πώλησης ενεργοποιούν μια διαπραγμάτευση όταν η τιμή της αγοράς ανέλθει σε μια καθορισμένη τιμή.
Μια εντολή ορίου ενδέχεται να μην εκτελεστεί όπως προβλέπεται αν δεν υπάρχει επαρκής όγκος στην αντίθετη πλευρά της αγοράς, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε μερική εκτέλεση, ή αν η τιμή του περιουσιακού στοιχείου κινείται αντίθετα από το αναμενόμενο.
Πώς λειτουργεί μια εντολή ορίου;
Κατά τη διάρκεια μιας ανοδικής τάσης, ένας trader μπορεί να τοποθετήσει μια εντολή ορίου αγοράς για να εισέλθει σε μια θέση αγοράς σε χαμηλότερη τιμή. Κατά τη διάρκεια μιας πτωτικής τάσης, ένας trader μπορεί να δημιουργήσει μια εντολή ορίου αγοράς σε ένα επίπεδο στήριξης με βάση την προσδοκία ότι η τιμή θα επανέλθει - αυτή η τεχνική χρησιμοποιείται σε μια στρατηγική pullback.
Ορισμένοι traders τοποθετούν εντολές ορίου πώλησης κατά τη διάρκεια μιας ανοδικής τάσης της αγοράς για να κλείσουν μια θέση αγοράς σε υψηλότερη τιμή και να κλειδώσουν τα κέρδη, ή ως μέρος μιας στρατηγικής διαχείρισης κινδύνου.
Ποια είναι τα οφέλη και οι κίνδυνοι μιας εντολής ορίου;
Οι εντολές ορίου παρέχουν έλεγχο των σημείων τιμών για την είσοδο ή την έξοδο από μια θέση. Αυτό μπορεί να βοηθήσει τους traders να αποφύγουν δυσμενείς συνθήκες της αγοράς ή περιττά έξοδα.
Υπάρχει κίνδυνος μη εκτέλεσης, αν η αγορά δεν φτάσει στην τιμή ορίου, γεγονός που ενδεχομένως οδηγεί σε χαμένες ευκαιρίες - ιδίως σε αγορές με ταχείες μεταβολές.
Οφέλη
- Έλεγχος των τιμών εισόδου και εξόδου
- Αποφεύγει τις δυσμενείς συνθήκες της αγοράς
- Μειώνει το κόστος διαπραγμάτευσης
Κίνδυνοι
- Μπορεί να μην εκτελεστεί αν δεν επιτευχθεί η τιμή
- Χαμένες ευκαιρίες σε ταχέως μεταβαλλόμενες αγορές
- Δυνατότητα μερικής πλήρωσης λόγω χαμηλού όγκου