Revolut IPO
Μάθετε για την Revolut και την επικείμενη εισαγωγή της στο χρηματιστήριο, τους παράγοντες που ενδέχεται να επηρεάσουν την τιμή της μετοχής της και πώς να κάνετε διαπραγμάτευση μετοχών της Revolut μέσω CFD όταν εισαχθεί στο χρηματιστήριο.
Πότε είναι η ημερομηνία της IPO της Revolut;
Μέχρι τον Φεβρουάριο του 2025, η Revolut δεν έχει ανακοινώσει επίσημα συγκεκριμένη ημερομηνία για την αρχική δημόσια προσφορά (IPO). Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, η εταιρεία προετοιμάζεται για πιθανή εισαγωγή στο χρηματιστήριο το 2025, μετά την πρόσφατη αποτίμησή της σε περίπου $45δισ. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Revolut εξετάζει το ενδεχόμενο να εισαχθεί στο χρηματιστήριο Nasdaq των ΗΠΑ, αν και η βρετανική κυβέρνηση συνεργάζεται ενεργά με την εταιρεία για να προωθήσει το Λονδίνο ως τόπο εισαγωγής.
Αρκετοί παράγοντες θα μπορούσαν να επηρεάσουν το χρονοδιάγραμμα και τον τόπο της δημόσιας προσφοράς της Revolut:
- Οικονομική απόδοση: το 2023, η Revolut ανέφερε έσοδα που ξεπέρασαν τα $2.2δισ. δολάρια, με κέρδη προ φόρων ύψους $545 εκατ. δολάρια, αντανακλώντας την ισχυρή χρηματοοικονομική της απόδοση.
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Κανονιστικές εγκρίσεις: η εταιρεία εξασφάλισε άδεια τραπεζικής λειτουργίας στο Ηνωμένο Βασίλειο τον Ιούλιο του 2024, μετά από μια τριετή διαδικασία, η οποία της επιτρέπει να επεκτείνει τις υπηρεσίες προστασίας καταθέσεων και τις προσφορές ενυπόθηκων δανείων στο Ηνωμένο Βασίλειο.
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Συνθήκες της αγοράς: οι προοπτικές για τις αρχικές δημόσιες προσφορές το 2025 είναι πιο ευνοϊκές σε σχέση με τα προηγούμενα έτη, χάρη στη βελτίωση των μακροοικονομικών συνθηκών και στην συσσωρευμένη ζήτηση. Ωστόσο, εξωτερικοί παράγοντες όπως τα επιτόκια και οι γεωπολιτικές συνθήκες ενδέχεται να συνεχίσουν να επηρεάζουν το κλίμα των επενδυτών.
Τι είναι η Revolut;
Η Revolut είναι μια εταιρεία χρηματοοικονομικής τεχνολογίας με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο που προσφέρει ψηφιακές τραπεζικές υπηρεσίες, όπως πληρωμές, συναλλάγματα, διαπραγμάτευση μετοχών και κρυπτονομισμάτων, καθώς και εργαλεία προϋπολογισμού. Ιδρύθηκε το 2015 από τους Nikolay Storonsky και Vlad Yatsenko και έχει εξελιχθεί σε μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες χρηματοοικονομικής τεχνολογίας στην Ευρώπη, προσφέροντας μια εναλλακτική λύση με έμφαση στην κινητή τηλεφωνία έναντι των παραδοσιακών τραπεζών.
Σημαντικά ορόσημα στην ιστορία της Revolut
- 2015 – ξεκίνησε στο Ηνωμένο Βασίλειο, με έμφαση στις υπηρεσίες συναλλάγματος χαμηλού κόστους και στους λογαριασμούς πολλαπλών νομισμάτων.
- 2018 – απέκτησε ευρωπαϊκή τραπεζική άδεια, επεκτείνοντας τις δραστηριότητές της σε ευρύτερες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες.
- 2020 – εισήλθε στις αγορές των ΗΠΑ και της Ιαπωνίας, επιταχύνοντας την παγκόσμια επέκτασή της.
- 2021 – έφτασε σε αξία $33 δισεκατομμύρια, καθιστώντας την μία από τις πιο πολύτιμες νεοφυείς επιχειρήσεις στον τομέα της χρηματοοικονομικής τεχνολογίας στην Ευρώπη.
- 2023 – ανέφερε έσοδα ύψους $2.2 δισεκατομμυρίων με κέρδη προ φόρων ύψους $545 εκατ.
- 2024 – ξεπέρασε τα 50 εκατομμύρια χρήστες, εξασφάλισε άδεια τραπεζικής λειτουργίας στο Ηνωμένο Βασίλειο και ανακοίνωσε σχέδια για τη μετεγκατάσταση της παγκόσμιας έδρα της στο Canary Wharf του Λονδίνου.
- 2025 – προετοιμασία για δημόσια εγγραφή, με εκτιμώμενη αξία περίπου $45δισ. και εξέταση της δυνατότητας εισαγωγής στο Nasdaq ή στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου.
Βασικά χαρακτηριστικά της Revolut
- Λογαριασμοί σε πολλαπλά νομίσματα – οι χρήστες μπορούν να κρατούν και να ανταλλάσσουν νομίσματα με διατραπεζικές ισοτιμίες.
- Μετοχές και διαπραγμάτευση κρυπτονομισμάτων – οι πελάτες μπορούν να επενδύουν σε μετοχές, κρυπτονομίσματα και εμπορεύματα απευθείας από την εφαρμογή.
- Εργαλεία προϋπολογισμού με τεχνητή νοημοσύνη – Οι πληροφορίες για τις δαπάνες σε πραγματικό χρόνο βοηθούν τους χρήστες να διαχειρίζονται τα οικονομικά τους.
- Διεθνείς μεταφορές – διεθνείς μεταφορές με χαμηλά τέλη και συναλλαγματικές ισοτιμίες σε πραγματικό χρόνο.
- Λογαριασμοί premium και metal – προγράμματα με συνδρομή που περιλαμβάνουν προνόμια όπως επιστροφή χρημάτων, ασφάλιση και πρόσβαση σε χώρους αναμονής αεροδρομίων.
Η Revolut λειτουργεί με άδεια ηλεκτρονικού χρήματος στο Ηνωμένο Βασίλειο και έχει εξασφαλίσει τραπεζικές άδειες σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, γεγονός που της επιτρέπει να επεκτείνει την γκάμα των προϊόντων της. Η εταιρεία έχει αναπτυχθεί ραγδαία, φτάνοντας σε εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως και θεωρείται μία από τις πιο αξιόλογες νεοφυείς επιχειρήσεις στον τομέα της χρηματοοικονομικής τεχνολογίας.
Πώς κερδίζει χρήματα η Revolut;
Η Revolut λειτουργεί ως μια ψηφιακή σούπερ εφαρμογή χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, προσφέροντας τραπεζικές, πληρωμές και επενδυτικές υπηρεσίες κυρίως μέσω της κινητής πλατφόρμας της. Σε αντίθεση με τις παραδοσιακές τράπεζες, δεν βασίζεται σε φυσικά καταστήματα, αλλά προσφέρει μια τεχνολογικά προηγμένη εμπειρία με έμφαση στην κινητή τηλεφωνία.
Τα έσοδα της Revolut προέρχονται από διάφορες βασικές πηγές – εδώ θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τις κυριότερες από αυτές.
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Ροή εσόδων
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Περιγραφή
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Τέλη ανταλλαγής
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Η Revolut κερδίζει ένα μικρό ποσοστό από τις συναλλαγές με κάρτα κάθε φορά που οι χρήστες πραγματοποιούν πληρωμές χρησιμοποιώντας τις χρεωστικές ή προπληρωμένες κάρτες Revolut. Αυτή η χρέωση καταβάλλεται από τον έμπορο και όχι από τον χρήστη. Όσο περισσότερες συναλλαγές διεκπεραιώνονται, τόσο υψηλότερα είναι τα έσοδα.
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Σχέδια συνδρομής
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Η Revolut προσφέρει τα πακέτα Plus, Premium, Metal και Ultra, τα οποία παρέχουν προνόμια όπως υψηλότερα όρια ανάληψης, ταξιδιωτική ασφάλιση, επιστροφή χρημάτων και πρόσβαση σε χώρους αναμονής αεροδρομίων με μηνιαία ή ετήσια χρέωση. Τα έσοδα από συνδρομές εξασφαλίζουν προβλέψιμα επαναλαμβανόμενα έσοδα.
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Συγκοινωνίες
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Ενώ η Revolut προσφέρει δωρεάν διατραπεζικές συναλλαγματικές ισοτιμίες τις καθημερινές, χρεώνει μια επιπλέον προμήθεια τα σαββατοκύριακα και για συναλλαγές μεγάλου όγκου, αποκομίζοντας έσοδα από τις συναλλαγματικές μετατροπές.
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Διαπραγμάτευση κρυπτονομισμάτων και μετοχών
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Οι χρήστες μπορούν να αγοράζουν και να πωλούν μετοχές, κρυπτονομίσματα και εμπορεύματα μέσω της εφαρμογής. Η Revolut κερδίζει από προμήθειες, spreads και τέλη ανάληψης, γεγονός που την καθιστά βασική πηγή εσόδων, ειδικά με την ανάπτυξη του λιανικού εμπορίου.
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Επαγγελματικοί λογαριασμοί
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Η Revolut Business προσφέρει λογαριασμούς προσαρμοσμένους για εταιρείες, ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρηματίες, παρέχοντας λειτουργίες όπως πληρωμές σε πολλαπλά νομίσματα, εταιρικές κάρτες και διαχείριση εξόδων. Τα έσοδα προέρχονται από μηνιαία τέλη και χρεώσεις επεξεργασίας πληρωμών.
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Υπηρεσίες δανεισμού
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Η Revolut δημιουργεί έσοδα από δανειακά προϊόντα όπως προσωπικά δάνεια, πιστωτικά όρια, υπεραναλήψεις και υπηρεσίες BNPL (αγορά τώρα, πληρώσε αργότερα). Κερδίζει μέσω τόκων και προμηθειών δανείων, όπως οι παραδοσιακές τράπεζες.
Τι μπορεί να επηρεάσει την τρέχουσα τιμή της μετοχής της Revolut;
Η τιμή της μετοχής της Revolut, μόλις αρχίσει να διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο, θα επηρεάζεται από μια σειρά παραγόντων, από τις συνθήκες της αγοράς και τις επιδόσεις της εταιρείας έως τις ρυθμιστικές εξελίξεις και τον ανταγωνισμό. Οι επενδυτές θα παρακολουθήσουν στενά την οικονομική της υγεία, την αύξηση των χρηστών και τις τάσεις του κλάδου για να εκτιμήσουν το δυναμικό της. Παρακάτω αναφέρονται ορισμένοι βασικοί παράγοντες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις διακυμάνσεις της τρέχουσας τιμής της μετοχής της Revolut.
Συνθήκες της αγοράς και τάσεις του κλάδου
Η μετοχή της Revolut θα επηρεαστεί από μακροοικονομικούς παράγοντες όπως τα επιτόκια, ο πληθωρισμός και οι παγκόσμιες οικονομικές συνθήκες, οι οποίοι επηρεάζουν την εμπιστοσύνη των επενδυτών. Ως ψηφιακή τράπεζα, η αποτίμησή της θα αντικατοπτρίζει επίσης τις ευρύτερες τάσεις του τομέα της χρηματοοικονομικής τεχνολογίας και τις μεταβολές στις χρηματοπιστωτικές αγορές. Η επιτυχία της δημόσιας προσφοράς θα καθορίσει το κλίμα των αρχικών επενδυτών.
Βασικά στοιχεία και ανάπτυξη της εταιρείας
Η Revolut είναι κερδοφόρα εδώ και πολλά χρόνια, ένα βασικό στοιχείο που την διαφοροποιεί στον χώρο της χρηματοοικονομικής τεχνολογίας. Οι επενδυτές θα παρακολουθήσουν την αύξηση των εσόδων της σε όλους τους τομείς, όπως τραπεζικές υπηρεσίες, διαπραγμάτευση και συνδρομητικές υπηρεσίες, προκειμένου να εκτιμήσουν τις μελλοντικές προοπτικές επέκτασης. Η συνεχιζόμενη κερδοφορία, η αύξηση των καταθέσεων των χρηστών και οι υψηλότεροι όγκοι διαπραγμάτευσης θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε αύξηση των μετοχών, ενώ η επιβράδυνση της ανάπτυξης σε βασικές αγορές ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά την αποτίμηση.
Ανταγωνισμός και στρατηγικές κινήσεις
Η απόδοση της μετοχής θα εξαρτηθεί από τον τρόπο με τον οποίο η Revolut θα ανταγωνιστεί τις Wise, Monzo και τις παραδοσιακές τράπεζες. Στρατηγικές κινήσεις όπως συνεργασίες, εξαγορές ή πιθανές εξαγορές θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μεταβολές της αποτίμησης, ενώ ο ανταγωνιστικός πίεση ενδέχεται να περιορίσει την ανάπτυξη.
Κανονισμοί και συμμόρφωση
Οι κανονιστικές εγκρίσεις, όπως η εξασφάλιση περισσότερων τραπεζικών αδειών, θα μπορούσαν να ενισχύσουν την αξιοπιστία και την εμπιστοσύνη των επενδυτών. Ωστόσο, αλλαγές στους χρηματοοικονομικούς κανονισμούς ή αυστηρότεροι κανόνες συμμόρφωσης – ειδικά στον τομέα της διαπραγμάτευσης κρυπτονομισμάτων και των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών – θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις δραστηριότητες και την απόδοση των μετοχών.
Κυκλοφοριακή διάθεση και διαπραγματευτική δραστηριότητα
Οι αξιολογήσεις αγοράς/πώλησης των αναλυτών, ο όγκος των διαπραγματεύσεων και το ενδιαφέρον για πώληση μπορούν να προκαλέσουν μεταβλητότητα. Σημαντικές ειδήσεις – όπως αλλαγές στην ηγεσία, παραβιάσεις ασφαλείας ή στρατηγικές συνεργασίες – μπορούν να επηρεάσουν το συναλλακτικό κλίμα.
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Πώς να κάνετε διαπραγμάτευση μετοχών Revolut μέσω CFD
Όταν η Revolut κάνει το ντεμπούτο της στο χρηματιστήριο, πρέπει να ακολουθήσετε μερικά βήματα για να μπορέσετε να διαπραγματευτείτε μετοχές.
- Επιλέξτε μια μεσιτική πλατφόρμαΕπιλέξτε έναν αξιόπιστο χρηματομεσίτη που προσφέρει πρόσβαση σε μετοχές της OpenAI. Οι πλατφόρμες διαπραγματεύσεων, όπως η Capital.com, επιτρέπουν τη διαπραγμάτευση μέσω συμβολαίων επί της διαφοράς (CFD), επιτρέποντας την κερδοσκοπία με τις κινήσεις των τιμών χωρίς την κατοχή του υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου.
- Δημιουργήστε ένα λογαριασμό διαπραγματεύσεωνΑνοίξτε λογαριασμό στην πλατφόρμα που επιλέξατε, παρέχοντας τις απαραίτητες προσωπικές πληροφορίες. Ενδέχεται να χρειαστεί να επαληθεύσετε την ταυτότητά σας.
- Κατάθεση χρημάτων Χρηματοδοτήστε το λογαριασμό σας χρησιμοποιώντας τραπεζικό έμβασμα, κάρτα ή άλλες μεθόδους. Βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε επαρκές κεφάλαιο για τις διαπραγματεύσεις σας.
- Παρακολούθηση της απόδοσης των μετοχώνΜόλις μπει στο χρηματιστήριο, παρακολουθήστε τη μετοχή της OpenAI με δεδομένα σε πραγματικό χρόνο. Παρακολουθήστε τις ειδήσεις και τις οικονομικές ανακοινώσεις της εταιρείας που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την αποτίμησή της.
- Θέστε μια διαπραγμάτευσηΌταν είστε έτοιμοι, τοποθετήστε μια εντολή αγοράς ή μια εντολή ορίου για την αγορά μετοχών. Εξετάστε το ενδεχόμενο χρήσης εντολής παύσης απώλειας για τη διαχείριση του κινδύνου.
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Ποιες άλλες μετοχές fintech μπορώ να διαπραγματευτώ;
Από τον Φεβρουάριο του 2025, η Revolut παραμένει ιδιωτική εταιρεία, με την εισαγωγή της στο χρηματιστήριο να αναμένεται το 2025. Ωστόσο, μπορείτε να αποκτήσετε έκθεση σε άλλες μετοχές fintech μέσω των παρακάτω εισηγμένων εταιρειών:
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Paypal (PYPL) - μια κορυφαία πλατφόρμα ψηφιακών πληρωμών, στην οποία ανήκει η Venmo και η οποία προσφέρει υπηρεσίες BNPL, κρυπτονομισμάτων και υπηρεσιών εμπορίου.
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Μπλοκ (SQ) – πρώην Square, παρέχει συστήματα POS, Cash App και BNPL μέσω της Afterpay. Επέκταση στον τομέα της τεχνολογίας blockchain και της χρηματοδότησης με AI.
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Visa (V) & Mastercard (MA) – παγκόσμιοι γίγαντες στον τομέα των πληρωμών, που επεξεργάζονται δισεκατομμύρια συναλλαγές, συμπεριλαμβανομένων των πληρωμών Klarna BNPL.
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Affirm (AFRM) – ένας σημαντικός πάροχος BNPL, που συνεργάζεται με την Amazon και κερδίζει από τις προμήθειες των εμπόρων και τη χρηματοδότηση.
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Adyen (ADYEN) – μια ολλανδική εταιρεία επεξεργασίας πληρωμών για επιχειρήσεις όπως Meta, Uber και Microsoft, που υποστηρίζει διεθνείς συναλλαγές.
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SoFi (SOFI) – μια κορυφαία πλατφόρμα ψηφιακών πληρωμών, η οποία κατέχει την Venmo και προσφέρει υπηρεσίες Bnpl κρυπτονομίσματα και εμπορικές υπηρεσίες.
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Συχνές Ερωτήσεις
Ποιος είναι ο ιδιοκτήτης της Revolut;
Η Revolut είναι ιδιωτική εταιρεία, με τον Nikolay Storonsky ως μεγαλύτερο μέτοχο και διευθύνοντα σύμβουλο. Ο συνιδρυτής Vlad Yatsenko κατέχει επίσης μερίδιο, μαζί με σημαντικούς επενδυτές όπως η SoftBank, η Tiger Global, η Coatue Management και η D1 Capital Partners. Μόλις η Revolut εισαχθεί στο χρηματιστήριο, πιθανώς το 2025, η ιδιοκτησία της θα επεκταθεί σε δημόσιους επενδυτές.
Πόσο αξίζει η Revolut;
Η Revolut αποτιμήθηκε τελευταία φορά σε $45 δισεκατομμύρια το 2024, μετά από μια δευτερεύουσα πώληση μετοχών με στόχο την παροχή ρευστότητας στους υπαλλήλους. Ωστόσο, η αποτίμησή της ενδέχεται να παρουσιάσει διακυμάνσεις πριν από την αρχική δημόσια προσφορά, ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς, τα οικονομικά αποτελέσματα και το κλίμα των επενδυτών.
Πότε θα πραγματοποιηθεί η IPO της Revolut;
Η Revolut δεν έχει ορίσει επίσημα ημερομηνία για την εισαγωγή της στο χρηματιστήριο, αλλά σύμφωνα με πληροφορίες, η δημόσια προσφορά θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί το 2025. Η εταιρεία εξετάζει το ενδεχόμενο εισαγωγής στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου (LSE) ή στο Nasdaq, αλλά ρυθμιστικά εμπόδια, όπως η εκκρεμής άδεια τραπεζικής λειτουργίας στο Ηνωμένο Βασίλειο, ενδέχεται να επηρεάσουν το χρονοδιάγραμμα.
Πώς μπορώ να επενδύσω στην Revolut πριν από την IPO της;
Οι επενδυτικές ευκαιρίες πριν από την IPO περιορίζονται συνήθως σε θεσμικούς επενδυτές, εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου και ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια. Ωστόσο, ορισμένες αγορές προ-IPO, όπως η EquityZen ή η Forge Global, ενδέχεται να προσφέρουν πρόσβαση σε μετοχές της Revolut, εάν οι πρώτοι επενδυτές αποφασίσουν να τις πουλήσουν. Οι ιδιώτες επενδυτές θα πρέπει πιθανώς να περιμένουν μέχρι την εισαγωγή της εταιρείας στο χρηματιστήριο.
Θα είναι διαθέσιμες οι μετοχές της Revolut για διαπραγμάτευση CFD;
Εάν η Revolut εισαχθεί στο χρηματιστήριο, πολλοί μεσίτες ενδέχεται να προσφέρουν συμβόλαια επί της διαφοράς (CFD) για τις μετοχές της, επιτρέποντας στους επενδυτές να κερδοσκοπούν από τις διακυμάνσεις των τιμών χωρίς να κατέχουν τις μετοχές. Ωστόσο, η διαθεσιμότητα θα εξαρτηθεί από τον μεσίτη, τους κανονισμούς της αγοράς και το αν οι μετοχές της Revolut πληρούν τις απαιτήσεις ρευστότητας.
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