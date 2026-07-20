Kraken IPO- πώς να κάνετε trading μετοχών της Kraken
Μάθετε για την Kraken και την αναμενόμενη δημόσια εγγραφή της, συμπεριλαμβανομένων των βασικών επιχειρηματικών παραγόντων, της πιθανής αποτίμησης και του τρόπου διαπραγμάτευσης της μετοχής της μέσω CFD όταν εισαχθεί στο χρηματιστήριο.
Πότε θα πραγματοποιηθεί η IPO της Kraken;
Μέχρι τον Απρίλιο του 2025, η Kraken δεν έχει επιβεβαιώσει μια ημερομηνία αρχικής δημόσιας προσφοράς (IPO), αλλά οι αναφορές δείχνουν ότι η εισαγωγή θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί προς τα τέλη του 2025 ή το 2026. Η εταιρεία θεωρείται εδώ και καιρό ως κορυφαίος υποψήφιος για IPO στον τομέα των κρυπτονομισμάτων, ιδίως μετά το δημόσιο ντεμπούτο της Coinbase το 2021.
Οι παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν το χρονοδιάγραμμα περιλαμβάνουν:
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Συνθήκες της αγοράς: η διάθεση για IPO σε εταιρείες κρυπτονομισμάτων είναι εξαιρετικά ευαίσθητη στις τάσεις των τιμών του bitcoin, στο ρυθμιστικό περιβάλλον και στους κύκλους αύξησης ή μείωσης του κινδύνου στην αγορά μετοχών.
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Ρυθμιστική σαφήνεια: Η απόφαση της Kraken μπορεί να εξαρτηθεί από την έκβαση αρκετών σημαντικών ρυθμιστικών υποθέσεων στις ΗΠΑ και την Ευρώπη.
- Επιχειρηματική απόδοση: η αύξηση του όγκου στο trading ή η διαφοροποίηση των προϊόντων θα μπορούσε να στηρίξει μια καλύτερη αποτίμηση πριν από την εισαγωγή στο χρηματιστήριο.
Τι είναι η Kraken;
Η Kraken είναι ένα ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων με έδρα τις ΗΠΑ που ιδρύθηκε το 2011 από τον Jesse Powell. Επιτρέπει στους χρήστες να αγοράζουν, να πωλούν και να κάνουν staking ένα ευρύ φάσμα ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων, όπως bitcoin, Ethereum και altcoins. Η Kraken είναι γνωστή για την εστίαση στην ασφάλεια και τη μεγάλη ρευστότητά της και είναι ένα από τα μακροβιότερα ανταλλακτήρια στον κλάδο.
Από το 2025, η Kraken εξυπηρετεί πάνω από 9 εκατ. πελάτες σε περισσότερες από 190 χώρες, με μέσο ημερήσιο όγκο trading που κυμαίνεται μεταξύ 500 εκατ. και 1 δισ. δολαρίων ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς. Η εταιρεία απασχολεί περίπου 2.300 άτομα παγκοσμίως και προσφέρει υποστήριξη για περισσότερα από 200 κρυπτονομίσματα και tokens. Η πλατφόρμα του απευθύνεται τόσο σε ιδιώτες όσο και σε θεσμικούς traders, με προϊόντα που καλύπτουν spot και margin trading, futures, staking και υπηρεσίες θεματοφυλακής.
Σημαντικά ορόσημα
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2011 - Η Kraken ιδρύεται στο Σαν Φρανσίσκο
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2013 - γίνεται ένα από τα πρώτα χρηματιστήρια που περνούν από κρυπτογραφικά επαληθεύσιμο έλεγχο
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2020 - εξασφαλίζει τραπεζική άδεια στις ΗΠΑ ως Ειδικό Ίδρυμα Καταθέσεων στην πολιτεία του Ουαϊόμινγκ
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2022 – λανσάρει την αγορά NFT της Kraken και επεκτείνει τις υπηρεσίες staking
- 2024 - ξεπερνά τα 10 εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως εν μέσω αυξανόμενης θεσμικής υιοθέτησης
Πώς βγάζει χρήματα η Kraken;
Η Kraken κερδίζει χρήματα προσφέροντας ένα ευρύ φάσμα trading κρυπτονομισμάτων και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών τόσο σε απλούς όσο και σε θεσμικούς πελάτες. Ενώ το μεγαλύτερο μέρος του εισοδήματός του προέρχεται από τις προμήθειες trading, η πλατφόρμα έχει επεκταθεί σταθερά σε staking, futures και υπηρεσίες θεματοφυλακής, διευρύνοντας τη βάση των εσόδων της καθώς η αγορά κρυπτονομισμάτων ωριμάζει. Τα κέρδη της είναι στενά συνδεδεμένα με τον όγκο trading και τις τιμές των περιουσιακών στοιχείων, κάτι που σημαίνει ότι οι κύκλοι της αγοράς μπορεί να έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην κερδοφορία.
Ακολουθούν περισσότερα σχετικά με τις ροές εσόδων της εταιρείας.
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Ροή εσόδων
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Περιγραφή
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Τέλη διαπραγμάτευσης
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Προμήθειες που χρεώνονται σε εντολές αγοράς/πώλησης κρυπτονομισμάτων που τοποθετούνται από ιδιώτες και θεσμικούς πελάτες.
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Staking και ανταμοιβές
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Κερδίζει ένα μερίδιο από τις ανταμοιβές staking που διανέμονται στους χρήστες που κάνουν staking των tokens τους μέσω της Kraken.
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Marging trading και συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης
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Αμοιβές από μοχλευμένα προϊόντα και αέναα συμβόλαια σε υποστηριζόμενα ζεύγη κρυπτονομισμάτων.
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Υπηρεσίες θεματοφυλακής και OTC
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Εισόδημα από την ασφαλή αποθήκευση περιουσιακών στοιχείων και εξωχρηματιστηριακές συναλλαγές μεγάλου όγκου.
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Θεσμικά εργαλεία
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Έσοδα από το Kraken Pro και εξατομικευμένες λύσεις για hedge funds, family offices και επιχειρήσεις.
Η Kraken χρησιμοποιεί μια κλιμακωτή δομή τελών, με χαμηλότερο κόστος για τους traders με μεγάλο όγκο συναλλαγών. Εφαρμόζει ένα μοντέλο maker-taker που ενθαρρύνει τη ρευστότητα με τη χρέωση χαμηλότερων αμοιβών στους market makers. Η προσέγγιση αυτή απευθύνεται σε θεσμικούς πελάτες και συμβάλλει στη διατήρηση βαθιών βιβλίων εντολών στην πλατφόρμα.
Η Kraken είναι επίσης αξιοσημείωτο ότι έγινε η πρώτη εταιρεία κρυπτονομισμάτων που έλαβε τραπεζική άδεια στις ΗΠΑ, μέσω του πλαισίου SPDI του Ουαϊόμινγκ. Αυτό του επιτρέπει να λειτουργεί περισσότερο σαν μια παραδοσιακή τράπεζα, προσφέροντας υπηρεσίες θεματοφυλακής και διακανονισμού χωρίς δανεισμό με κλασματικά αποθεματικά. Αν αναπτυχθεί με επιτυχία, η Kraken Bank θα μπορούσε να λειτουργήσει ως γέφυρα μεταξύ των κρυπτονομισμάτων και της παραδοσιακής χρηματοοικονομικής - προσφέροντας λογαριασμούς κρυπτονομισμάτων, πληρωμές και ενδεχομένως ακόμη και χρεωστικά ή πιστωτικά προϊόντα.
Τι μπορεί να επηρεάσει την live τιμή της μετοχής Kraken;
Μόλις η Kraken εισαχθεί στο χρηματιστήριο, η τιμή της μετοχής πιθανότατα θα αντανακλά τόσο την ασταθή φύση της αγοράς κρυπτονομισμάτων όσο και τη θέση της εταιρείας σε αυτήν. Ως ένα από τα πιο καθιερωμένα ανταλλακτήρια παγκοσμίως, η αποτίμηση της Kraken θα μπορούσε να διαμορφωθεί από την ανάπτυξη των χρηστών, τη δραστηριότητα στο trading, τις ρυθμιστικές εξελίξεις και την καινοτομία των προϊόντων.
Όμως, με την υψηλή έκθεση στους κύκλους των κρυπτονομισμάτων και την αβεβαιότητα της πολιτικής, η τιμή της μετοχής θα μπορούσε επίσης να αντιμετωπίσει απότομες διακυμάνσεις - ειδικά στα πρώτα στάδια του trading.
Δυναμική της αγοράς κρυπτονομισμάτων
Η τύχη της Kraken συνδέεται στενά με το συνολικό κλίμα της αγοράς. Αν το bitcoin και το Ethereum εισέλθουν σε έναν ανοδικό κύκλο, η Kraken θα μπορούσε να δει υψηλότερους όγκους trading, αυξημένα έσοδα και ενθουσιασμό των επενδυτών για τη μετοχή της. Μια αύξηση του ενδιαφέροντος για altcoin ή νέα κρυπτονομίσματα (όπως τα AI tokens ή η ανάπτυξη του layer 2) θα μπορούσαν επίσης να αυξήσουν τη δραστηριότητα των χρηστών στην πλατφόρμα.
Από την άλλη πλευρά, αν η αγορά κρυπτονομισμάτων εισέλθει σε παρατεταμένη ύφεση, οι όγκοι ενδέχεται να μειωθούν και η εμπιστοσύνη των επενδυτών στις προοπτικές ανάπτυξης της Kraken θα μπορούσε να αποδυναμωθεί, προκαλώντας μείωση της τιμή της μετοχής.
Ρυθμιστική σαφήνεια έναντι καταστολής
Οι ρυθμιστικές εξελίξεις θα μπορούσαν να λειτουργήσουν είτε ως σημαντικός ανοδικός παράγοντας είτε ως πτωτικός παράγοντας για την Kraken. Ένα σαφές, υποστηρικτικό πλαίσιο από τις αμερικανικές ή ευρωπαϊκές ρυθμιστικές αρχές θα μπορούσε να επικυρώσει το επιχειρηματικό μοντέλο της Kraken και να ανοίξει νέες ροές εσόδων, όπως το staking, η φύλαξη ή οι τίτλοι σε μορφή tokens.
Ωστόσο, αν οι νομοθέτες επιβάλλουν αυστηρότερους κανόνες ή επιβάλλουν μέτρα κατά των κεντροποιημένων ανταλλακτηρίων, ιδίως όσον αφορά το staking ή την ταξινόμηση των περιουσιακών στοιχείων ως κινητών αξιών, οι βασικές υπηρεσίες της Kraken θα μπορούσαν να διαταραχθούν - και η τιμή της μετοχής της μπορεί να αντιδράσει αναλόγως.
Όγκος trading και αύξηση χρηστών
Αν η Kraken παρουσιάσει μεγάλη αύξηση των ενεργών χρηστών και του όγκου trading, ιδίως κατά τη διάρκεια ανοδικής πορείας της αγοράς ή λανσαρίσματα προϊόντων, η μετοχή της θα μπορούσε να κερδίσει έδαφος. Η επέκταση σε νέες περιοχές ή οι συνεργασίες με θεσμικούς φορείς θα μπορούσαν να αποτελέσουν παράγοντες αύξησης της αξίας.
Αντίθετα, η μείωση της συμμετοχής των χρηστών, η στασιμότητα των όγκων ή η πτώση του μεριδίου αγοράς σε σχέση με ανταγωνιστές όπως τα Coinbase και Binance θα μπορούσε να οδηγήσει σε πτωτικό κλίμα από αναλυτές και επενδυτές.
Διαφοροποίηση και καινοτομία
Οι επενδυτές μπορεί να ανταμείψουν την Kraken αν επεκταθεί επιτυχώς πέρα από το spot trading. Το λανσάρισμα νέων προϊόντων, όπως προθεσμιακά συμβόλαια, δικαιώματα προαίρεσης, αγορές NFT ή χρεωστικές κάρτες που συνδέονται με κρυπτονομίσματα, θα μπορούσε να δημιουργήσει νέες πηγές εσόδων και να ενισχύσει το κλίμα. Η ενασχόληση της Kraken με τις τραπεζικές υπηρεσίες, μέσω του SPDI του Ουαϊόμινγκ, μπορεί επίσης να προσελκύσει ανοδική κάλυψη.
Ωστόσο, αν οι πρωτοβουλίες αυτές αποτύχουν να κερδίσουν έδαφος ή αν προκύψουν λειτουργικά προβλήματα σε νέους τομείς, η τιμή της μετοχής θα μπορούσε να υποστεί πιέσεις.
Επιδόσεις των δημόσιων εγγραφών και δημοφιλία IPO
Όπως πολλές τεχνολογικές IPOs, οι πρώτες επιδόσεις της μετοχής της Kraken θα μπορούσαν να επηρεαστούν από το κλίμα της αγοράς και τους μηχανισμούς της IPO. Η υψηλή ζήτηση κατά τη φάση του bookbuild και μια επιτυχημένη πρώτη ημέρα trading μπορεί να οδηγήσουν σε δυναμικά κέρδη. Ωστόσο, αν η IPO τιμολογηθεί πολύ επιθετικά ή αν οι πρώτοι επενδυτές πουλήσουν γρήγορα, η μετοχή της Kraken θα μπορούσε να παρουσιάσει υψηλή μεταβλητότητα ή πτώση μετά την IPO, ιδίως σε ένα περιβάλλον μείωσης του κινδύνου για τις μετοχές ανάπτυξης.
Πώς να κάνετε trading μετοχών της Kraken μέσω CFDs
Αν η Kraken μπει στο χρηματιστήριο, ενδέχεται να μπορείτε να κάνετε trading των μετοχών της μέσω CFD. Δείτε πώς:
- Επιλέξτε μια πλατφόρμαΤο Capital.com προσφέρει trading μέσω CFD σε χιλιάδες παγκόσμιες μετοχές, συμπεριλαμβανομένων των νέων IPO και των εταιρειών που σχετίζονται με τα κρυπτονομίσματα.
- Ανοίξτε έναν λογαριασμόΕγγραφείτε, επαληθεύστε την ταυτότητά σας και επιλέξτε τις προτιμήσεις των διαπραγματεύσεών σας.
- Χρηματοδοτήστε τον λογαριασμόΚαταθέστε χρήματα στο λογαριασμό σας. Διαπραγματευτείτε μόνο με κεφάλαια που μπορείτε να διακινδυνεύσετε.
- Παρακολουθήστε την IPOΠαρακολουθήστε τις ειδήσεις για την IPO της Kraken, τις ρυθμιστικές ενημερώσεις και τις μεταβολές των τιμών μόλις η μετοχή εισαχθεί στο χρηματιστήριο.
- Διαπραγματευτείτε τη μετοχήΧρησιμοποιήστε θέσεις αγοράς ή πώλησης για να αποκομίσετε κέρδη από τις μεταβολές των τιμών. Προσθέστε παύσεις απωλειών και λήψεις κέρδους για να διαχειριστείτε τον κίνδυνο.
Μάθετε περισσότερα στον οδηγό διαπραγματεύσεων CFD.
Ποιες μετοχές κρυπτονομισμάτων και fintech μπορώ να κάνω trading;
Ενώ η Kraken εξακολουθεί να είναι ιδιωτική, υπάρχουν αρκετές εισηγμένες εταιρείες με έκθεση σε ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων, πλατφόρμες fintech και υποδομές blockchain:
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Coinbase (COIN) - το μεγαλύτερο ανταλλακτήριο με έδρα τις ΗΠΑ και το πλησιέστερο δημόσιο που μπορεί να συγκριθεί με την Kraken
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Robinhood (HOOD) - εφαρμογή trading με λειτουργικότητα κρυπτονομισμάτων και μεγάλη βάση απλών χρηστών
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Block (SQ) - πρώην Square, ενσωματώνει το Bitcoin στις πληρωμές και προσφέρει υπηρεσίες κρυπτονομισμάτων
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Riot Platforms (RIOT) - εταιρεία εξόρυξης Bitcoin που αυξάνεται με τις τιμές κρυπτονομισμάτων
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Marathon Digital (MARA) - μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες εξόρυξης Bitcoin στη Βόρεια Αμερική
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MicroStrategy (MSTR) - κατέχει μεγάλες ποσότητες Bitcoin ως μέρος του εταιρικού της χαρτοφυλακίου
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Συχνές Ερωτήσεις
Σε ποιον ανήκει η Kraken;
Η Kraken είναι μια ιδιωτική εταιρεία, η οποία ιδρύθηκε από τον Jesse Powell το 2011. Ο Powell παραμένει βασικός μέτοχος και ηγετική φυσιογνωμία στον χώρο των κρυπτονομισμάτων, αν και η εταιρεία διοικείται πλέον από τον διευθύνοντα σύμβουλο David Ripley. Η Kraken έχει αντλήσει χρηματοδότηση από διάφορους επενδυτές κατά τη διάρκεια των ετών, συμπεριλαμβανομένων των Hummingbird Ventures, Blockchain Capital, Digital Currency Group και Tribe Capital. Αυτοί οι πρώτοι υποστηρικτές μπορεί να κατέχουν σημαντικά μερίδια στην πορεία προς την IPO, ανάλογα με τον τρόπο διάρθρωσης της προσφοράς.
Πόσο αξίζει η Kraken;
Η Kraken αποτιμήθηκε σε περίπου 10 δισ. δολάρια στον τελευταίο γνωστό γύρο χρηματοδότησής της, αλλά ο αριθμός αυτός θα μπορούσε να αυξηθεί ή να μειωθεί ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς κρυπτονομισμάτων και την όρεξη των επενδυτών κατά τη στιγμή της IPO. Η αποτίμηση πιθανότατα θα συγκριθεί με την Coinbase, τον αντίπαλο της Kraken που είναι εισηγμένος στο χρηματιστήριο, με προσαρμογές για τις διαφορές στο μερίδιο αγοράς, το πεδίο εφαρμογής των προϊόντων και τη γεωγραφική έκθεση.
Πότε θα πραγματοποιηθεί η IPO της Kraken;
Δεν υπάρχει ακόμη επιβεβαιωμένη ημερομηνία IPO, αλλά οι ειδικοί του κλάδου αναμένουν ότι η Kraken θα εισαχθεί στο χρηματιστήριο το 2025 ή το 2026. Το χρονοδιάγραμμα θα μπορούσε να εξαρτηθεί από έναν συνδυασμό δυναμικών συνθηκών στην αγορά κρυπτονομισμάτων, αυξημένης ρυθμιστικής σαφήνειας και των επιδόσεων άλλων εισηγμένων ανταλλακτηρίων. Η εταιρεία έχει προηγουμένως εκδηλώσει ενδιαφέρον να γίνει δημόσιος φορέας όταν ο χρόνος και το περιβάλλον θα είναι κατάλληλα.
Μπορώ να επενδύσω στην Kraken πριν από την IPO;
Η επένδυση στην Kraken πριν από την IPO περιορίζεται συνήθως σε θεσμικούς ή διαπιστευμένους επενδυτές μέσω ιδιωτικών γύρων ή συναλλαγών στη δευτερογενή αγορά. Ορισμένες πλατφόρμες μπορεί να προσφέρουν πρόσβαση σε μετοχές πριν την IPO, αλλά αυτές τείνουν να ενέχουν υψηλότερους κινδύνους, περιορισμένη ρευστότητα και περιορισμούς επιλεξιμότητας. Οι περισσότεροι απλοί επενδυτές θα πρέπει να περιμένουν μέχρι την IPO για να εκτεθούν.
Θα είναι διαθέσιμη η Kraken για CFD trading;
Αν η Kraken εισαχθεί σε δημόσιο χρηματιστήριο, brokers όπως το Capital.com ενδέχεται να προσφέρουν τη μετοχή της ως CFD (συμβόλαιο επί της διαφοράς). Αυτό επιτρέπει στους traders να κερδίζουν από τις κινήσεις των τιμών των μετοχών της Kraken χωρίς να κατέχουν την υποκείμενη μετοχή και να κάνουν trading με μόχλευση ή να λαμβάνουν θέσεις αγοράς και πώλησης. Η διαθεσιμότητα θα εξαρτηθεί από τη ζήτηση της αγοράς και τη ρευστότητα μετά την εισαγωγή στο χρηματιστήριο. Και να θυμάστε: η μόχλευση μπορεί να ενισχύσει τόσο τα κέρδη όσο και τις ζημίες σας.
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