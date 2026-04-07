CFDs und Forex: Wie unterscheiden sie sich?

CFDs (Differenzkontrakte) und das Forex-Trading werden oft verglichen, obwohl es sich dabei um unterschiedliche Konzepte handelt. Beide ermöglichen es Tradern, an den Finanzmärkten zu spekulieren, aber sie unterscheiden sich in ihrem Umfang und ihrer Anwendung.Das CFD-Trading bietet den Zugang zu einer breiten Auswahl von Märkten, darunter Aktien, Rohstoffe und Indizes, wohingegen sich Forex ausschließlich auf die Performance von Währungspaaren konzentriert.

Bei uns wird das Forex-Trading als ein CFD durchgeführt, was bedeutet, dass Sie auf den globalen Währungsmarkt neben weiteren Anlageklassen zugreifen können – alles mit der Flexibilität und dem Hebel, den Ihnen CFDs bieten. Jedoch ist es wichtig zu bedenken, dass der Hebel sowohl die Verluste als auch die Gewinne vergrößert.

Zur Verdeutlichung der Unterschiede zwischen dem CFD- und dem Forex-Trading finden Sie hier die Definition der beiden Begriffe.