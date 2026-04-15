Handeln The Scotts Miracle-Gro Company - SMG CFD
Über Scotts Miracle-Gro Co
THE SCOTTS MIRACLE-GRO COMPANY ist ein Hersteller und Vermarkter von Marken-Rasen- und -Gartenprodukten für Verbraucher. Zu den Firmensegmenten gehören Global Consumer. In Nordamerika sind seine Marken unter anderem Scotts and Turf Builder Rasen- und Rasensaatgut-Produkte; Miracle-Gro, Nature's Care, Scotts, LiquaFeed und Osmocote Garten- und Landschaftspflegeprodukte; und Schädlings-, Unkraut und Nagetierbekämpfungsprodukte der Marken Ortho, Roundup, Home Defense und Tomcat. In Großbritannien gehören zu seinen Marken Miracle-Gro Pflanzendünger; die Herbizide Roundup, Weedol und Pathclear; EverGreen Rasendünger und Levington Garten- und Landschaftspflegeprodukte.
Der aktuelle realtimekurs der The Scotts Miracle-Gro Company Aktie beträgt 62.33 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.
Entdecken Sie weitere Aktien mit Charts, wichtigen Statistiken und Kursaktualisierungen in Echtzeit: Rosecliff Acquisition Corp I, Sumco Corporation, Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares, Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. und Clene Inc.. Weitere Informationen finden Sie in den Profilen der Unternehmen auf Capital.com.
- WKN:883369
- ISIN:US8101861065