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Über Shin-Etsu Chemical Co Ltd

Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. ist ein in Japan ansässiges Unternehmen, das hauptsächlich im Chemiegeschäft tätig ist. Das Unternehmen ist in sechs Geschäftsfeldern tätig.

Das Segment Polyvinylchlorid und Chemikalien produziert und verkauft Vinylchlorid, Natronlauge, Chlormethan und Methanol.

Das Segment Silikon produziert und verkauft Silikonprodukte.

Das Segment funktionelle Chemikalien produziert und verkauft Cellulosederivate, Metall-Silizium, Poval und synthetisches Sexualpheromon.

Das Segment Halbleitersilizium produziert und verkauft Halbleitersiliziumprodukte.

Das Segment Elektronik und Funktionsmaterialien produziert und verkauft seltene Erdmagnete, Verpackungsmaterialien für Leuchtdioden (LED), Photoresists, Maskenrohlinge, synthetische Quarzprodukte, flüssiges Fluorelastomer und Pellicle.

Das Segment Prozess-, Handels- und Technologieservice bietet harzverarbeitete Produkte, Exporttechnologie und Anlagen und andere.

Der aktuelle realtimekurs der Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. Aktie beträgt 6653.8 JPY. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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