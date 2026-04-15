Handeln Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares - TZA CFD
Über Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares
Die Anlage strebt ein tägliches Anlageergebnis vor Gebühren und Aufwendungen in Höhe von 300 % des umgekehrten (oder entgegengesetzten) Wertes der täglichen Performance des Russell 2000® Index an. Dieser ETF bietet eine dreifache tägliche Short-Hebelwirkung auf den Russell 2000 Index, was ihn zu einem leistungsstarken Instrument für Anleger mit einem kurzfristigen rückläufigen Ausblick für Small-Cap-Aktien macht.
Der aktuelle realtimekurs der Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares Aktie beträgt 5.45 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.
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- ISIN:US25460E1257