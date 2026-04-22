Handeln Helix Energy Solutions Group, Inc. - HLX CFD

Über Helix Energy Solutions Group Inc

HELIX ENERGY SOLUTIONS GROUP, INC. ist ein internationales Offshore-Energie-Dienstleistungsunternehmen. Die Gesellschaft erbringt Dienstleistungen für die Offshore-Energie-Industrie, mit einem Fokus auf Bohrlocheingriffe und Robotik. Das Unternehmen operiert in drei Segmenten: Bohrlocheingriffe, Robotik und Produktionsanlagen. Das Segment Bohrlocheingriffe umfasst Behälter und Ausrüstung des Unternehmens, die verwendet werden, um Bohrlocheingriffe in erster Linie im Golf von Mexiko und der Nordsee durchzuführen. Der Geschäftsbereich Robotik umfasst ferngesteuerte Fahrzeuge, Grabenfräsen und ROVDrills, die zur Ergänzung des Offshore-Baus und der Bohrlocheingriffe konstruiert wurden, und operiert mehr als vier gemietete ROV-Versorgungsschiffe. Sein Produktionsstätten-Segment umfasst Helix Producer I, eine Förderplattform, Helix Fast Response System und seine Anteile an Independence Hub, LLC (Independence Hub).

Der aktuelle realtimekurs der Helix Energy Solutions Group, Inc. Aktie beträgt 9.572 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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