Handeln Computacenter PLC - CCC CFD

Über Computacenter plc

COMPUTACENTER PLC ist ein Anbieter von Infrastruktur-Diensten der Informationstechnologie. Zu den Unternehmensbereichen gehören Großbritannien, Deutschland, Frankreich und Belgien. Das Unternehmen berät Unternehmen hinsichtlich Informationstechnologie-Strategie, es implementiert die Technologie und verwaltet die Infrastrukturen seiner Kunden. Es bietet Benutzer-Support, Geräte und sichert die Bereitstellung von Anwendungen und Daten, um individuelle Arbeitsweisen zu unterstützen. Die Betriebslösungen des Unternehmens umfassen das Zentrum für Gesamtlösungen, den globalen Service-Desk, den Nächste-Generation-Service-Desk, die Unternehmensmobilität, Sicherheitslösungen, physische Infrastrukturlösungen, Softwarelösungen, Supply-Chain-Dienste, Software-definierte Datenzentren, Cloud-Services, vereinheitliche Kommunikation und Zusammenarbeit, Netzwerkdienste, moderne Arbeitsplätze, Beratungsdienste und Drucklösungen. Es bedient Kunden im öffentlichen Sektor, im Einzelhandel, im e-Gaming- und im Banken-Privatkundengeschäft. Das Unternehmen betreibt Infrastruktur-Betriebszentren und Gruppen-Service-Desks in Europa, Südafrika und Asien.

Der aktuelle realtimekurs der Computacenter PLC Aktie beträgt 30.7 GBP. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

Entdecken Sie weitere Aktien mit Charts, wichtigen Statistiken und Kursaktualisierungen in Echtzeit: The Liberty Braves Group, Vivos Therapeutics, Inc., Novo Nisk Adr Repsg 1, AerCap Holdings N.V., JetBlue Airways Corporation und World Acceptance. Weitere Informationen finden Sie in den Profilen der Unternehmen auf Capital.com.