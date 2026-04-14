Handeln AerCap Holdings N.V. - AER CFD

Über AerCap Holdings N.V.

AerCap Holdings N.V. ist eine unabhängige Flugzeug-Leasinggesellschaft. Das Unternehmen konzentriert sich auf den Erwerb von Flugzeugen, deren Finanzierung, die Absicherung von Zinsänderungsrisiken und die Nutzung seiner Plattform zur Bereitstellung dieser Vermögenswerte. Sie betreibt ihr Geschäft weltweit und vermietet Flugzeuge an Kunden in verschiedenen geografischen Regionen. Das Unternehmen ist in den Bereichen Leasing, Finanzierung, Vertrieb und Management von Verkehrsflugzeugen und Triebwerken tätig. Sie besaß 1.373 Flugzeuge. Die eigenen und verwalteten Flugzeuge werden an rund 200 Kunden in rund 80 Ländern vermietet.

Der aktuelle realtimekurs der AerCap Holdings N.V. Aktie beträgt 148.96 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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