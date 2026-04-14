Handeln Mitsubishi Chemical Holdings Corporation - 4188 CFD

Über Mitsubishi Chemical Holdings Corp.

Die Mitsubishi Chemical Holdings Corporation ist ein in Japan ansässiges Unternehmen, das in den Bereichen funktionelle Produkte, Gesundheitswesen und Materialien tätig ist. Das Unternehmen ist in vier Geschäftsfeldern tätig. Das Segment funktionelle Produkte ist im Geschäft mit funktionellen Werkstoffen und in der funktionellen Chemie tätig. Zu den Produkten des Bereichs funktionelle Produkte gehören elektroelektrische Displays, Hochleistungsfolien, Hochleistungsformmassen, Umweltlösungen und Lebenslösungen. Zu den Produkten des Geschäftsbereichs funktionelle Chemikalien gehören hochfunktionelle Polymere, hochfunktionelle Chemikalien und neue Energien. Das Segment Chemikalien beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Vertrieb von MMA, petrochemischen Substraten, Basischemikalien, Kohlenstoff und anderen. Das Segment Industrial Gas beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Vertrieb von Industriegas. Das Segment Gesundheitswesen bietet Arzneimittel, Diagnoseprodukte und klinische Prüfdienstleistungen an. Das Unternehmen ist auch in den Bereichen Engineering, Transport und Lagerung tätig.

Der aktuelle realtimekurs der Mitsubishi Chemical Holdings Corporation Aktie beträgt 975.42 JPY. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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