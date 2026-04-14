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Über Sumco Corp

SUMCO CORPORATION ist ein in Japan ansässiger Hersteller von hochreinem Silizium. Das Unternehmen betreibt das Segment Hochreines Silizium, das sich hauptsächlich mit der Herstellung und dem Verkauf verschiedener Siliziumwafer für Halbleiter befasst, einschließlich polierter Wafer, epitaktischer Wafer und anderer Halbleiter, die bei der Herstellung von Speicherprodukten und Mikroprozessoreinheiten (MPUs) eingesetzt werden.

Der aktuelle realtimekurs der Sumco Corporation Aktie beträgt 2182.4 JPY. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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