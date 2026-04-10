Handeln Qinetiq Group PLC - QQ. CFD

Über QinetiQ Group plc

QINETIQ GROUP PLC ist ein Wissenschafts- und Engineering-Unternehmen und ist in den Bereichen Verteidigung, Sicherheit und Luftfahrt tätig. Die Unternehmenssegmente umfassen EMEA Services und Global Products. Das Segment EMEA Services bietet technische Sicherheit, Test und Bewertung, und Schulungsleistungen. Sie bietet Forschung und Beratung in den Fachbereichen Führungskonzept, Steuerung, Kommunikation, Computer, Nachrichtendienste, Überwachung und Aufklärung, Waffen und Energetik, Cyber-Sicherheit und die Dienstleistungsbeschaffung. Das Global Products Segment liefert Lösungen und übernimmt vertraglich geförderte Forschung und Entwicklung, an geistigem Eigentum in Partnerschaft mit dem Kunden zu entwickeln und durch eine interne Finanzierung zu ermöglichen. Es bietet Beratung, Dienstleistungen und Technologie-basierte Produkte. Zu den Kunden gehören Regierungsorganisationen, einschließlich der Verteidigungsabteilungen sowie internationale Kunden. Das Unternehmen ist in Australien, Belgien, Kanada, Schweden, den Vereinigten Arabischen Emiraten und den Vereinigten Staaten tätig.

Der aktuelle realtimekurs der Qinetiq Group PLC Aktie beträgt 4.768 GBP. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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