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Über Babcock International Group PLC

Babcock International Group PLC ist ein in Großbritannien ansässiges Unternehmen für Luft- und Raumfahrt, Verteidigung und Sicherheit. Das Unternehmen ist im Marinegeschäft tätig und bietet auch Mehrwertdienste in Großbritannien, Frankreich, Kanada, Australasien und Südafrika an. Die Berichtssegmente umfassen Marine, Nuklear, Land und Luftfahrt. Das Segment Marine beschäftigt sich mit der Entwicklung, dem Bau und der Unterstützung von Marineschiffen, Ausrüstung und Marineinfrastruktur. Das Segment Nukleartechnik bietet Ingenieurdienstleistungen zur Unterstützung von Stilllegungsprogrammen und -projekten, Schulungs- und Betriebsunterstützung, Programmmanagement für Neubauten sowie Design und Installation. Das Segment Land bietet Fuhrparkmanagement, Ausrüstungsunterstützung und Training für militärische und zivile Kunden. Das Segment Aviation bietet Engineering-Dienstleistungen für Verteidigungs- und Zivilkunden, einschließlich Pilotentraining, Ausrüstungsunterstützung, Airbase-Management und Betrieb von Luftfahrtflotten, die Notfallsituationen bereitstellen.

Der aktuelle realtimekurs der Babcock International Group PLC Aktie beträgt 12.492 GBP. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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