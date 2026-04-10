Handeln BAE Systems plc - BA. CFD

Über BAE Systems plc

BAE Systems plc ist ein Unternehmen aus den Bereichen Verteidigung, Luft- und Raumfahrt und Sicherheit. Das Unternehmen ist in fünf Segmenten tätig. Das Segment Elektronische Systeme umfasst die Elektronikaktivitäten des Unternehmens in den USA und Großbritannien. Das Segment Cyber & Intelligence besteht aus dem US-amerikanischen Intelligence- und Sicherheitsgeschäft und dem britischen Applied Intelligence-Geschäft und umfasst die Aktivitäten des Unternehmens im Bereich Cyber, sichere Behörden sowie kommerzielle und finanzielle Sicherheit. Das Segment Plattformen & Dienstleistungen (US) mit Aktivitäten in den USA, Großbritannien und Schweden produziert Kampffahrzeuge, Waffen und Munition. Das Segment Luft umfasst die in Großbritannien ansässigen Luftaktivitäten für europäische und internationale Märkte, die Programme der Vereinigten Staaten sowie das Geschäft in Saudi-Arabien und Australien und die Beteiligung am Joint Venture MBDA Holdings SAS (MBDA). Das Segment Maritime umfasst die britischen See- und Landgeschäfte des Unternehmens.

Der aktuelle realtimekurs der BAE Systems plc Aktie beträgt 21.918 GBP. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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