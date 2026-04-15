Handeln PureCycle Technologies, Inc. - PCTus CFD
Über PureCycle Technologies Inc.
PureCycle Technologies, Inc. (PureCycle), ehemals Roth CH Acquisition I Co., vermarktet die von The Procter & Gamble Company (P&G) entwickelte lösungsmittelbasierte Reinigungs- und Recyclingtechnologie für die Wiederaufbereitung von Polypropylenabfällen zu Harz. Die PureCycle-Technologie des Unternehmens entfernt Farb-, Geruchs- und andere Verunreinigungen aus dem recycelten Rohmaterial, was zu neuwertigem Polypropylen (PP) für jeden PP-Markt führt.
Der aktuelle realtimekurs der PureCycle Technologies, Inc. Aktie beträgt 6.74 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.
Entdecken Sie weitere Aktien mit Charts, wichtigen Statistiken und Kursaktualisierungen in Echtzeit: Kingfisher PLC, Fox Corporation - Class B, Lifetime Brands, Olin Corporation, Mewah Intl und MYR Group. Weitere Informationen finden Sie in den Profilen der Unternehmen auf Capital.com.
- WKN:A2QPLB
- ISIN:US74623V1035