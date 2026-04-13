Handeln Enterprise Products Partners LP (USA) - EPD CFD

Über Enterprise Products Partners L.P.

ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS L.P. ist ein Anbieter von Midstream-Energiedienstleistungen für Produzenten und Verbraucher von Erdgas, Erdgaskondensaten, Rohöl, Petrochemikalien und Raffinerieprodukten in Nordamerika. Die Unternehmenssegmente umfassen Pipelines und Dienstleistungen für Erdgaskondensate; Pipelines und Dienstleistungen für Rohöl; Pipelines und Dienstleistungen für Erdgas und Dienstleistungen für Petrochemikalien und Raffinerieprodukte. Die Midstream-Energieaktivitäten des Unternehmens beinhalten Sammeln, Behandlung, Verarbeitung, Transport und Lagerung von Erdgas; Transport, Fraktionierung, Lagerung von Erdgaskondensaten sowie Import und Export-Terminals, einschließlich Flüssiggas; Sammeln, Transport, Lagerung von Rohöl einschließlich Terminals; Offshore-Produktionsplattformen; Transport, Lagerung von Petrochemikalien und Raffinerieprodukten einschließlich Terminals, und zugehörige Dienstleistungen und maritime Geschäftstätigkeit, die in erster Linie im Binnenland der Vereinigten Staaten und der Intercoastal-Waterway-Systeme und im Golf von Mexiko durchgeführt wird.

Der aktuelle realtimekurs der Enterprise Products Partners LP (USA) Aktie beträgt 37.07 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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