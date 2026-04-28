Handeln Wilmar Intl - F34sg CFD

Über Wilmar International Limited

Wilmar International Limited ist ein in Singapur ansässiges Unternehmen, das sich mit Beteiligungen und der Erbringung von Verwaltungsdienstleistungen beschäftigt. Zu den Segmenten des Unternehmens gehören Lebensmittelprodukte, Futtermittel und Industrieprodukte, Plantagen- und Zuckermühlen und andere. Das Segment Lebensmittelprodukte umfasst die Verarbeitung, das Branding und den Vertrieb einer Reihe von essbaren Lebensmittelprodukten, darunter Pflanzenöl aus Palm- und Ölsaaten, Zucker, Mehl, Reis, Nudeln, Spezialfette, Snacks, Backwaren und Milchprodukte. Das Segment Futter- und Industrieprodukte umfasst die Verarbeitung, Vermarktung und den Vertrieb von Produkten, darunter Tierfutter, nicht essbare Palm- und Laurinsäureprodukte, Agrarrohstoffe, Oleochemikalien, Gasöl und Biodiesel. Das Segment Plantagen- und Zuckermühlen besteht aus Ölpalmenplantagen und Zuckermühlenaktivitäten, die den Anbau und das Mahlen von Palmöl und Zuckerrohr umfassen. Das Segment „Sonstige“ umfasst Logistik- und Jetty-Hafendienste sowie Investitionstätigkeiten.

Der aktuelle realtimekurs der Wilmar Intl Aktie beträgt 3.85 SGD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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