Handeln Church & Dwight Company Inc - CHD CFD

Über Church & Dwight Co., Inc.

CHURCH & DWIGHT CO., INC. entwickelt, produziert und vermarktet eine Reihe von Spezialprodukten, Haushalts- und Körperpflegeprodukten. Das Unternehmen operiert in drei Segmenten: Verbraucher-Inland, was Verbrauchsgüter, sowie andere Haushalts- und Körperpflegeprodukte umfasst; Verbraucher-International, das eine Reihe von Körperpflegeprodukten, Haushaltsprodukte und rezeptfreie Artikel auf den internationalen Märkten beinhaltet und das Segment spezielle Produkte Division (SPD), ein Hersteller von Natriumbicarbonat.

Das Unternehmen vertreibt seine Verbrauchsgüter unter einer Vielzahl von Marken durch eine Vertriebsplattform, die Supermärkte, Großabnehmer, Großhandel-Clubs, Drogerien, Lebensmittelgeschäfte, Home-Stores, Ein-Dollar-Läden, Haustierbedarf und andere Fachgeschäfte und Websites beinhaltet. Zu seinen Marken gehören ARM & HAMMER, OXICLEAN, TROJAN und L'IL CRITTERS und VITAFUSION.

Das Unternehmen verkauft auch Spezialprodukte für industrielle Kunden und Händler.

Der aktuelle realtimekurs der Church & Dwight Company Inc Aktie beträgt 94.06 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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