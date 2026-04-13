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Über Graphic Packaging Holding Company

GRAPHIC PACKAGING HOLDING COMPANY ist ein Anbieter von papierbasierten Verpackungslösungen für eine Reihe von Produkten für Lebensmittel- und Getränkehersteller und andere Konsumgüterunternehmen. Die Unternehmenssegmente umfassen Paperboard Mills, Americas Paperboard Packaging, Europe Paperboard Packaging, Flexible Packaging sowie Corporate and Other. Das Paper-Mills-Segment umfasst die etwa sieben nordamerikanischen Kartonfabriken des Unternehmens, die in erster Linie beschichteten ungebleichten Kraftzellstoff und beschichteten Recyclingkarton produzieren. Das Segment Americas Paperboard Packaging umfasst faltbare Kartonverpackungen, die in erster Linie an Unternehmen verkauft werden, deren abgepackte Verbrauchsgüter, die Lebensmittel-, Getränke- und Konsumgütermärkte in Nord- und Südamerika bedienen. Das Segment Europe Paperboard Packaging umfasst faltbare Kartonverpackungen, die in erster Linie an Unternehmen verkauft werden, deren abgepackte Verbrauchsgüter die Lebensmittel-, Getränke- und Konsumgütermärkte in Europa bedienen. Das Segment Corporate and Other umfasst das im Pazifikraum tätige Segment.

Der aktuelle realtimekurs der Graphic Packaging Holding Aktie beträgt 9.85 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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