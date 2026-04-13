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Über Boston Properties, Inc.

Boston Properties, Inc. ist ein selbstverwalteter und selbstgeführter Real Estate Investment Trust (REIT). Das Unternehmen entwickelt, besitzt und verwaltet hauptsächlich Klasse-A-Büroimmobilien in den Vereinigten Staaten. Seine Segmente nach geographischem Gebiet sind Boston, Los Angeles, New York, San Francisco, Seattle und Washington, District of Columbia. Die Segmente nach Immobilientyp umfassen Büro-, Wohn- und Hotelimmobilien. Das Unternehmen besaß oder besaß Anteile an etwa 201 Gewerbeimmobilien mit einer Gesamtfläche von etwa 52,8 Millionen Quadratmetern (netto), die in erster Linie in Bürogebäuden der Klasse A vermietet wurden, einschließlich neun im Bau befindlicher bzw. in der Entwicklung befindlicher Immobilien mit einer Gesamtfläche von etwa 3,4 Millionen Quadratmetern (netto). Zu den Immobilien des Unternehmens gehörten 182 Büroimmobilien (einschließlich neun im Bau/Entwicklung befindlicher Immobilien), ein Hotel, 12 Einzelhandelsimmobilien, sechs Wohnimmobilien und ein Hotel. Zu den Mietern gehören Unternehmen aus den Bereichen Technologie und Medien, Rechtsdienstleistungen und Biowissenschaften.

Der aktuelle realtimekurs der BXP Inc Aktie beträgt 52.36 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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