Handeln Chiyoda Corporation - 6366 CFD

Über Chiyoda Corp

Die Chiyoda Corporation ist ein in Japan ansässiges Unternehmen, das im Bereich der integrierten Konstruktion tätig ist. Das Segment Konstruktion beschäftigt sich mit der Planung verschiedener Industrie- und Verbraucheranlagen sowie mit Umweltschutz-, Umweltverbesserungs- und Katastrophenschutzeinrichtungen. Dieses Segment befasst sich auch mit der Planung, Beschaffung und Installation von zugehörigen Geräten und Ausrüstungen, Tiefbau- und Bauarbeiten, Elektroarbeiten, Instrumenten- und Rohrleitungsarbeiten, Probebetrieb sowie anderen damit verbundenen Tätigkeiten. Das andere Segment umfasst die Erbringung von Reiseleistungen, Luftverkehrsdienstleistungen, Beratungsleistungen in den Bereichen Finanzen, Rechnungswesen und Steuern, Entlassung und Untersuchung von Mitarbeitern sowie die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich der allgemeinen Bildung und der Wiederbeschäftigung.

Der aktuelle realtimekurs der Chiyoda Corporation Aktie beträgt 1129.9 JPY. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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