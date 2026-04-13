Handeln Dover - DOV CFD

Über Dover Corp

Dover Corporation ist ein diversifizierter globaler Hersteller, der Geräte und Komponenten, Spezialsysteme, Verbrauchsmaterial, Software und digitale Lösungen sowie Support-Services liefert. Die Segmente des Unternehmens umfassen Engineered Systems, Fluids sowie Refrigeration & Food Equipment. Das Segment Engineered Systems umfasst zwei Plattformen: Printing & Identification und Industrials. Sie konzentriert sich auf das Design, die Herstellung und den Service kritischer Ausrüstungen, Verbrauchsmaterialien und Komponenten, die den schnelllebigen Konsumgütern, dem digitalen Textildruck, Fahrzeugservice, Umweltlösungen und industriellen Endmärkten dienen. Das Segment Fluids konzentriert sich auf den sicheren Umgang mit kritischen Flüssigkeiten in den Endmärkten für Einzelhandel, Kraftstoff, Chemie, Hygiene und Industrie. Das Segment Refrigeration & Food Equipment umfasst Kühlsysteme, Kühlvitrinen, Spezialglas, elektrische Verteilungsprodukte und Engineering-Dienstleistungen sowie kommerzielle Food-Service-Ausrüstungen.

Der aktuelle realtimekurs der Dover Aktie beträgt 217.56 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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