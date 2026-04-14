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Über Mitsui O.S.K. Lines Ltd

Mitsui O.S.K. Lines, Ltd. ist ein in Japan ansässiges Unternehmen, das im internationalen Schifffahrtsgeschäft tätig ist. Das Segment Trockenschüttgutfrachter beschäftigt sich mit dem Betrieb von Trockenschüttgutfrachtern. Das Segment Energietransport beschäftigt sich mit dem Betrieb von außerplanmäßigen Spezialschiffen wie Kohlefrachtern, die Kohle zur thermischen Stromerzeugung transportieren, Öltransportschiffen, Seefahrzeugen und Flüssiggasschiffen sowie dem Seefrachtgeschäft. Das Segment Containerschiff beschäftigt sich mit dem Betrieb von Containerschiffen und Containerterminals. Das Segment Trägerschiffe, Fähren und Küsten-RORO-Schiffe ist im Betrieb von dedizierten Autotransportern tätig. Das Segment Assoziierte Unternehmen ist im Immobiliengeschäft sowie im Kreuzfahrtgeschäft, im Chartergeschäft und im Zeitarbeitsgeschäft tätig. Das Segment Sonstige betreibt im Wesentlichen Schiffsmanagement, Finanzgeschäft wie Konzernfinanzierung, Informationsdienstleistungen, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und Meeresberatung.

Der aktuelle realtimekurs der Mitsui O.S.K. Lines, Ltd. Aktie beträgt 6450.5 JPY. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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