Handeln Sumitomo Corporation - 8053 CFD

Über Sumitomo Corp

SUMITOMO CORPORATION ist ein integriertes Handelsunternehmen. Das Unternehmen ist im Handel mit einer Reihe von Waren und Gütern und in verschiedenen Geschäftsaktivitäten tätig. Es verfügt über fünf Geschäftssegmente: Das Segment Metal Products, das verschiedene Metallprodukte wie Stahl- und Nichteisen-Metallprodukte umfasst; das Segment Transportation & Construction Systems, das in Schiffs-, Flugzeug-, Transportsystem-, Kraftfahrzeug-, Baumaschinentransaktionen und dazugehörigen Komponenten und Teilen tätig ist; das Segment Environment & Infrastructure, das in einer Reihe von Infrastrukturprojekten im Ausland tätig ist, wie etwa Stromerzeugung sowie Beschaffung und Bau (EPC); das Segment Media und Lifestyle Related Goods & Services, das u. a. im Kabelfernsehen und Filmgeschäft tätig ist, und das Segment Mineral Resources und Chemical, das in der Erschließung von Mineral- und Energieressourcen sowie dem Handel damit und in Rohstoffderivativgeschäften tätig ist; sowie das Segment Overseas Branch .

Der aktuelle realtimekurs der Sumitomo Corporation Aktie beträgt 6064.22 JPY. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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