Handeln Clarkson PLC - CKN CFD

Über Clarkson PLC

CLARKSON PLC ist ein in Großbritannien ansässiges Unternehmen, das integrierte Transportdienste zur Verfügung stellt. Die Segmente des Unternehmens beinhalten Broking, Finanzen, Unterstützung und Forschung. Die Broking-Abteilung des Unternehmens bietet Schiffseignern und Charterern Dienstleistungen für den Transport auf dem Seeweg. Es stellt auch Dienstleistungen für Käufer und Verkäufer/Werften in Bezug auf Verkauf- und Kauftransaktionen bereit. Der Finanzbereich des Unternehmens bietet Services im Investment Banking, das sich auf den See-, Öldienstleistungen- und Rohstoffsektor spezialisiert hat. Das Unternehmen bietet auch Finanzierungs- und Leasinglösungen und strukturierte Projekte in der Schifffahrt, im Offshore- und Immobiliensektor an. Der Kundendienst des Unternehmens umfasst Hafen- und Agenturdienstleistungen, Vertretung von Schiffsagenturdiensten im gesamten Vereinigten Königreich und Immobiliendienstleistungen in Bezug auf die Bereitstellung von Unterkünften. Die Forschungsdienstleistungen des Unternehmens umfassen die Bereitstellung von schifffahrtsbezogenen Informationen und Publikationen.

Der aktuelle realtimekurs der Clarkson PLC Aktie beträgt 47.49 GBP. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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