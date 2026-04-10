Handeln Continental AG - CONd CFD

Über Continental AG

Die Continental Aktiengesellschaft ist ein Automobilzulieferer. Die Segmente des Unternehmens umfassen die Divisionen Fahrgestell & Sicherheit, Antrieb, Innenausstattung, Reifen, ContiTech und Sonstiges/Konsolidierung.

Die Division Fahrgestell & Sicherheit entwickelt, produziert und vertreibt intelligente Systeme. Die Division Fahrgestell & Sicherheit besteht aus vier Geschäftsbereichen: Fahrdynamik, Hydraulische Bremssysteme, Passive Sicherheit & Sensorik und Fahrerassistenzsysteme.

Die Division Antrieb integriert Systemlösungen für die Antriebsstränge in Fahrzeugen aller Klassen.

Die Division Interior bietet Informationsmanagement in Fahrzeugen und entwickelt und produziert Informations-, Kommunikations- und Netzwerklösungen.

Die Division Reifen bietet Sicherheit durch kurze Bremswege und Bodenhaftung sowie die Reduzierung des Kraftstoffverbrauchs.

Die Division ContiTech entwickelt, fertigt und vertreibt Produkte für den Maschinen- und Anlagenbau, den Bergbau, die Automobilindustrie und andere wichtige Industrien.

Der aktuelle realtimekurs der Continental AG Aktie beträgt 65.4 EUR. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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