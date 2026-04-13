Handeln GFL Environmental Inc - GFL CFD

Über GFL Environmental Inc

GFL Environmental Inc ist ein diversifiziertes Umweltdienstleistungsunternehmen in Nordamerika. Die diversifizierten Dienstleistungen des Unternehmens umfassen die Entsorgung ungefährlicher fester Abfälle, die Infrastruktur- und Bodensanierung sowie die Entsorgung flüssiger Abfälle. Es betreibt drei Abteilungen: die Abteilung für feste Abfälle (die in den Bereichen Transport, Deponierung, Umschlag und Materialrecycling tätig ist), die Abteilung für Infrastruktur und Bodensanierung sowie die Abteilung für flüssige Abfälle. Das Geschäft mit der Entsorgung fester Abfälle umfasst das Sammeln, Transportieren, Übertragen, Recycling und Entsorgen ungefährlicher fester Abfälle für kommunale, private, gewerbliche und industrielle Kunden. Die Abteilung für Infrastruktur und Bodensanierung bietet kontaminierte Bodensanierung und ergänzende Dienstleistungen an, einschließlich ziviler Bau-, Abbruch-, Ausgrabungs- und Unterstützungsdienste. Die Abteilung für flüssige Abfälle sammelt, verarbeitet, recycelt und / oder entsorgt eine Reihe flüssiger Abfälle von gewerblichen und industriellen Kunden.

Der aktuelle realtimekurs der GFL Environmental Inc Aktie beträgt 38.67 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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