Handeln Invesco Mortgage Capital Inc. - IVR

Über Invesco Mortgage Capital Inc

Invesco Mortgage Capital Inc. konzentriert sich hauptsächlich auf Investitionen in, Finanzierung und Verwaltung von hypothekenbesicherten Wertpapieren (MBS) und anderen hypothekenbezogenen Vermögenswerten. Das Ziel der Gesellschaft ist es, attraktive risikobereinigte Renditen in erster Linie durch Dividenden und in zweiter Linie durch Kapitalzuwachs zu erzielen. Die Gesellschaft investiert in Residential Mortgage Backed Securities (RMBS), die von einer US-amerikanischen Regierungsbehörde wie der Government National Mortgage Association (Ginnie Mae), einer bundesstaatlich konzessionierten Gesellschaft wie der Federal National Mortgage Association (Fannie Mae) garantiert werden ) oder der Federal Home Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac), gemeinsam bekannt als Agency RMBS. Die Gesellschaft investiert auch in Commercial Mortgage Backed Securities (CMBS) und RMBS, die nicht von einer US-amerikanischen Regierungsbehörde oder einer staatlich konzessionierten Gesellschaft (Non-Agency CMBS) garantiert sind, sowie in gewerbliche Hypothekendarlehen und andere immobilienbezogene Darlehen Finanzierungsvereinbarungen.

Der aktuelle realtimekurs der Invesco Mortgage Capital Inc. Aktie beträgt 7.895 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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