Handeln Range Resources - RRC CFD

Über Range Resources Corp.

RANGE RESOURCES CORPORATION ist ein unabhängiges Unternehmen für Erdgas, flüssiges Erdgas und Erdöl. Das Unternehmen ist über das Segment Vereinigte Staaten im Bereich Exploration und Produktion von Erdgas, flüssigem Erdgas und Erdöl tätig. Das Unternehmen ist in Erforschung, Erschließung und Erwerb von Erdgas- und Erdöl-Fördergebieten tätig und fokussiert auf die Appalachen-Region der Vereinigten Staaten. Die Erdgas- und Erdölaktivitäten des Unternehmens konzentrieren sich auf die Appalachen-Region der Vereinigten Staaten, vor allem auf das Marcellus Shale in Pennsylvania. Seine Reserven umfassen auch die Utica-/Point Pleasant-, Medina- und Upper Devonian-Lagen, die vor allem bei Tiefen von 3.500 Fuß (1067 m) bis 11.500 Fuß (3505 m) ergiebig sind. Seine anderen Tätigkeitsbereiche umfassen Bohrungen, Produktions- und Feldarbeiten im Texas Panhandle sowie im Anadarko Basin in West-Oklahoma, dem Nemaha-Uplift in Nord-Oklahoma und Kansas, dem Permian Basin in West-Texas und Mississippi.

Der aktuelle realtimekurs der Range Resources Aktie beträgt 41.09 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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