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Über Daiichi Sankyo Co Ltd

DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED ist eine in Japan ansässige Holdinggesellschaft, die vor allem in der Herstellung und dem Vertrieb von Arzneimitteln tätig ist. Das Unternehmen ist an der Forschung, Entwicklung, Herstellung und dem Vertrieb von Arzneimitteln, sowie der Bereitstellung von Zwischen- und Rohstoffen für die Arzneimittelherstellung für die Märkte in Japan, den Vereinigten Staaten, Europa und anderen Märkten beteiligt. Das Unternehmen ist auch in der Forschung, Entwicklung, Herstellung und im Verkauf von freiverkäuflichen Arzneimitteln und Impfstoffen, der Erbringung von Verwaltungsdienstleistungen wie Personalwesen und Buchhaltung, Immobilienleasing und Versicherungsgeschäft tätig.

Der aktuelle realtimekurs der Daiichi Sankyo Company, Limited Aktie beträgt 2703.79 JPY. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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