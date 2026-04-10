Handeln Avnet - AVT CFD

Über Avnet, Inc.

Avnet, Inc. ist ein Distributor von elektronischen Bauteilen, Enterprise Computern, Netzwerkprodukten und Speichermedien, Softwareprodukten, sowie Embedded-Subsystemen. Das Unternehmen verfügt über Elektronikmarketing (EM) Segment. Das Geschäftsfeld des Elektronikmarketing vermarktet und verkauft Halbleiter und Schaltungsträger, passive und elektromechanische Geräte (IP&E) sowie Embedded-Produkte an einen Kundenstamm, der verschiedene Endmärkte bedient. Das Unternehmen schafft eine Verbindung in der Technologie-Lieferkette, die elektronische Komponenten- und Computerprodukthersteller und Softwareentwickler mit einem Kundenstamm von Original Equipment Manufacturers (OEMs), Electronic Manufacturing Sservices-Anbieter (EMS), Original-Design-Herstellern (ODMs), Systemintegratoren verbindet (SIs), unabhängige Softwareanbieter (ISVs) und Value Added Reseller (VARs). Das Unternehmen vertreibt elektronische Komponenten, Computerprodukte und Software, wie es von seinen Lieferanten oder über eine maßgeschneiderte Lösung erhalten wird, und bietet Montage- und andere Dienstleistungen an.

Der aktuelle realtimekurs der Avnet Aktie beträgt 67.08 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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