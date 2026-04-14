Handeln Advance Auto Parts - AAP CFD

Über Advance Auto Parts, Inc.

ADVANCE AUTO PARTS, INC. bietet Automobil-Aftermarket-Zubehörteile in Nordamerika und dient kommerziellen do-it-for-me-Kunden und Do-it-yourself-Kunden sowie unabhängig geführten Betreiber. Die Filialen und Niederlassungen des Unternehmens bieten eine Auswahl an Markennamen, Erstausrüster- und Private-Label-Kraftfahrzeug-Ersatzteile, Zubehör, Batterien und Wartungsteile für inländische und importierte Autos, Lieferwagen, Geländewagen und leichte und schwere Lastwagen. Das Unternehmen bietet auch verschiedene andere Angebote, darunter Elektronische Services. Das Unternehmen betreibt insgesamt rund 5.170 Filialen und mehr als 120 Filialen, die in den Vereinigten Staaten, Kanada, Puerto Rico und den Virgin Islands der Vereinigten Staaten unter den Namen Advance Auto Parts, Autopart International, Carquest und Worldpac betrieben werden. Das Unternehmen bedient seine gewerblichen Kunden und Do-it-yourself-Kunden über verschiedene Kanäle von konventionellen Geschäften bis hin zu eigennützigen e-Kommerz-Websites.

Der aktuelle realtimekurs der Advance Auto Parts Aktie beträgt 56.13 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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