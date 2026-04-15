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Über Teradata Corporation

TERADATA CORPORATION ist ein Anbieter von Analysedatenplattformen, Marketing- und Analytikanwendungen und damit verbundenen Dienstleistungen. Die Analysedatenplattformen des Unternehmens bestehen aus Software, Hardware und zugehörigen Business-Beratungs- und -Unterstützungsdienstleistungen für Datawarehousing und Analyse großer Datenmengen. Es ist in zwei Segmenten tätig: Daten und Analytik sowie Marketinganwendungen. Seine Dienstleistungen umfassen vielfältige Angebote wie z. B. Beratung, um Organisationen dabei zu helfen, ihre Analytik- und Big-Data-Umgebungen entweder vor Ort oder in der Cloud zu entwerfen, zu optimieren und zu verwalten. Seine Mehrwert-Beratungsdienstleistungen bieten Kompetenz in Datenarchitekturdienstleistungen, Cloud, Private Cloud, verwalteten Dienstleistungen und verwandten Installations-Dienstleistungen. Neben seinen Beratungsleistungen bietet es eine Reihe von Support-Dienstleistungen. Teradata arbeitet von verschiedenen Orten innerhalb der Vereinigten Staaten aus, wobei die primären Standorte Dayton, Ohio; Johns Creek (Atlanta), Georgia und Rancho Bernardo (San Diego), California, sind.

Der aktuelle realtimekurs der Teradata Aktie beträgt 26.79 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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