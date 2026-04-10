Handeln Pernod Ricard - RI CFD

Über Pernod Ricard SA

PERNOD RICARD S.A. ist ein in Frankreich ansässiges Unternehmen, das sich mit Herstellung, Kauf und Verkauf aller Arten von Weinen, Spirituosen und Likören und Lebensmittelprodukten beschäftigt. Das Unternehmen verfügt über drei Segmente: Amerika, Europa und Asien/Rest der Welt (Rest of World, ROW). Es engagiert sich im Handel von Fertig- oder Halbfertigprodukten, Nebenprodukten und Ersatzstoffen, die durch die in den Brennereien oder anderen industriellen Betrieben derselben Art durchgeführten Kerntätigkeiten erzeugt werden. Es hat sein Portfolio innerhalb eines House of Brands organisiert, das seine strategischen Marken in drei Segmenten vereint zusammenfasst: Top 14, bestehend aus mehr als zwei globalen Symbolen, etwa sieben Spirituosenmarken und mehr als fünf Prestige-Marken; das Wein-Segment mit ca. fünf vorrangigen Weinmarken sowie mehr als 20 lokale Marken. Zu seinen strategischen Marken gehören Absolut Vodka, Chivas Regal, Ballantine's, Beefeater, Jameson, Kahlua, Ricard, Havana Club und Martell Cognac. Zu seinen lokalen Marken gehören Pastis 51, 100 Pipers, Ruavieja, Royal Stag und Wyborowa.

Der aktuelle realtimekurs der Pernod Ricard Aktie beträgt 65.15 EUR. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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