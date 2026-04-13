Handeln Canadian Natural Resource Ltd - CNQ CFD
Über Canadian Natural Resources Ltd (USA)
CANADIAN NATURAL RESOURCES LIMITED ist ein in Kanada ansässiges Unternehmen, das im Bereich der Exploration und Produktion von Erdöl und Erdgas tätig ist. Das Unternehmen verfügt über ein ausgewogenes und vielfältiges Portfolio von Vermögenswerten, hauptsächlich in Kanada, mit internationalem Engagement in der Nordsee-Abschnitt des Vereinigten Königreichs und im Offshore-Afrika. Bei der Produktion wird zwischen leichtem und mittlerem Rohöl, primärem Schweröl, Pelican Lake-Schweröl, Bitumen und synthetischem Rohöl (SCO) und Erdgaskondensaten (NGL) ausgeglichen. Das Unternehmen konzentriert sich auf sichere, effektive, effiziente und umweltverträgliche Abläufe, während es die wirtschaftliche Entwicklung seiner vielfältigen Vermögensbasis durchführt.
Der aktuelle realtimekurs der Canadian Natural Resource Ltd Aktie beträgt 46.91 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.
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- WKN:865114
- ISIN:CA1363851017