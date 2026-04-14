Handeln Panasonic Corporation - 6752 CFD

Über Panasonic Holdings Corp

Die Panasonic Corporation ist ein in Japan ansässiges Unternehmen, das im Bereich der integrierten Elektronik tätig ist. Die Gesellschaft hat vier Geschäftssegmente. Das Segment Geräte befasst sich mit der Entwicklung, Herstellung und dem Vertrieb von Produkten für das Hausgeräte-, Schönheits-, Gesundheits- und andere Business-to-Consumer-(BtoC)-Geschäft sowie für das Geräte-, Energie- und andere Business-to-Business(BtoB)-Geschäft. Das Segment Ecolösungen befasst sich mit der Entwicklung, Herstellung und dem Vertrieb von Elektrogeräten, Gehäusematerialien und anderen Produkten für das Baugeschäft. Das Segment Vernetzte Lösungen befasst sich mit der Entwicklung, Herstellung und dem Vertrieb von Produkten für die Bereiche Distribution, Logistik, Unterhaltung, Öffentlichkeit, Avionik und Produktion. Das Segment Automobil- und Industriesysteme beschäftigt sich mit der Entwicklung, Herstellung und dem Vertrieb von Produkten für das Systemgeschäft mit Automobilelektronik sowie Batterien und anderen BtoB-Geschäften. Die Gesellschaft beschäftigt sich auch mit dem Verkauf von Rohstoffen.

Der aktuelle realtimekurs der Panasonic Corporation Aktie beträgt 2917.17 JPY. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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