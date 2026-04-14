Handeln QuantumScape Corporation - QS CFD
Über Quantumscape Corp
QuantumScape Corp (früher bekannt als Kensington Capital Acquisition Corp) ist ein Unternehmen, das sich mit der Entwicklung von Festkörper-Lithiummetallbatterien befasst. Das Unternehmen liefert Batterien für Elektrofahrzeuge. Es verwendet Batterietechnologie, die von Originalgeräteherstellern (OEM) validiert wurde, um anodenfreie feste Lithiummetallbatterien zu entwickeln. Das Unternehmen bedient die Automobilindustrie.
Der aktuelle realtimekurs der QuantumScape Corporation Aktie beträgt 6.61 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.
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- WKN:A2QJX9
- ISIN:US74767V1098