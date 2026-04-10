Handeln Eurazeo - RFp CFD

Über Eurazeo SE

EURAZEO S.E. ist eine in Frankreich ansässige Investmentgesellschaft, die durch Fusion von zwei Investmentgesellschaften, Eurafrance und Azeo, entstand. Das Investitionsportfolio der Gesellschaft umfasst börsennotierte und nicht börsennotierte Venture-Capital-Fonds, wie Europcar, welches kurzfristige Vermietung von Reise- und Nutzfahrzeugen anbietet; ELIS bietet Leasing und Pflege von Berufskleidung und sanitären Anlagen an; APCOA bietet Parkplatzverwaltung an; Nest Fragrances, eine Lifestyle-Duftmarke, die eine Vielzahl von Körperpflege, Hausduft anbietet; INTERCOS, ein Kosmetikprodukt-Subunternehmer; Moncler, ein Anbieter hochwertiger Kleidung und Accessoires für Herren, Damen und Kinder; Gruppo Banca Leonardo, Fonroche und Fraikin. Die Gesellschaft investiert auch in Immobilien-Gesellschaften wie zum Beispiel ANF und in börsennotierten Gesellschaften wie zum Beispiel Rexel, einem Anbieter von professionellem Vertrieb von Elektrogeräten; Accor Hotelgruppe; Edenred, einem Anbieter von Prepaid-Dienstleistungen sowie Danone. Es agiert über Iberchem.

Der aktuelle realtimekurs der Eurazeo Aktie beträgt 43.33 EUR. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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