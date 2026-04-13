Handeln Europris - EPRo CFD

Über Europris ASA

EUROPRIS ASA ist ein Discounter mit Sitz in Norwegen. Das Unternehmen bietet ein breites Sortiment an Markenartikeln und Eigenmarken. Das Angebot ist in 12 Produktkategorien unterteilt: Haushalt & Küche, Lebensmittel, Haus & Garten, Elektronik, Körperpflege, Kleidung und Schuhe, Handwerkerartikel, Hobby & Büro, Süßigkeiten & Schokolade, Wäscherei und Reinigung, Haustiere und Reisen, Freizeit und Sport. Die Europris Kette umfasst mehr als 220 Filialen in ganz Norwegen. Das Geschäftsmodell basiert auf direktem Eigentum und Franchise.

Der aktuelle realtimekurs der Europris Aktie beträgt 94 NOK. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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