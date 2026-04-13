Handeln Equity Residential - EQR CFD

Über Equity Residential

EQUITY RESIDENTIAL ist ein Real Estate Investment Trust. Das Unternehmen konzentriert sich auf den Erwerb, die Entwicklung und das Management von Wohnungsimmobilien auf verschiedenen Märkten der Vereinigten Staaten. Die Unternehmensbereiche enthalten Boston, New York, San Francisco, Seattle, Südkalifornien, Washington D.C., Non-Core – South Florida, Non-Core – Denver und Non-Core – andere. ERP Operating Limited Partnership (Operating Partnership) führt die Mehrfamilien-Wohnimmobiliengeschäfte des Unternehmens. Immobilieneigentum, Entwicklung und die damit verbundenen Geschäftstätigkeiten des Unternehmens werden durch die Operating Partnership durchgeführt. Das Unternehmen hält Beteiligungen an rund 390 Objekten in über 10 Staaten und dem District of Columbia, bestehend aus ca. 109.650 Wohneinheiten. Seine Liegenschaften bestehen aus verschiedenen Gebäudearten wie Garten, mittleren/hohen und militärischen Gebäuden. Die Kernliegenschaften befinden sich in New York, Los Angeles, Boston, Seattle und San Diego, unter anderem.

Der aktuelle realtimekurs der Equity Residential Aktie beträgt 60.33 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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