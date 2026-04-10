Handeln AUTO1 Group SE - AG1 CFD
Über AUTO1 Group SE
AUTO1 Group SE ist ein in Deutschland ansässiges Softwareunternehmen. Es ist als Softwarehersteller tätig und bietet eine digitale Automobilplattform an. Über ihre Plattform bietet das Unternehmen Verbrauchern und professionellen Autohändlern eine Möglichkeit, Gebrauchtwagen ohne zeitraubende Preisverhandlungen zu verkaufen und zu kaufen.
Der aktuelle realtimekurs der AUTO1 Group SE Aktie beträgt 18.54 EUR. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.
Entdecken Sie weitere Aktien mit Charts, wichtigen Statistiken und Kursaktualisierungen in Echtzeit: Allegiant Travel Company, Wal-Mart Stores Inc, First Citizens BancShares, Park City Group, Macys und Golden Entertainment. Weitere Informationen finden Sie in den Profilen der Unternehmen auf Capital.com.
- WKN:A2LQ88
- ISIN:DE000A2LQ884