Handeln Omnicom Group Inc. - OMC CFD

Über Omnicom Group Inc.

OMNICOM GROUP INC. ist eine Holdinggesellschaft. Das Unternehmen bietet Dienstleistungen im Bereich Werbung, Marketing und Unternehmenskommunikation. Die Marken-Netzwerke und Agenturen des Unternehmens arbeiten in allen Märkten auf der ganzen Welt und bieten eine Reihe von Dienstleistungen, die es in vier Disziplinen gruppiert: Werbung, Kundenbeziehungsmanagement (CRM), Public Relations und Spezial-Kommunikation. Das Unternehmen bedient verschiedene Industriesektoren, wie Lebensmittel und Getränke, Konsumgüter, Pharma und Gesundheitswesen, Finanzdienstleistungen, Technologie, Reisen und Unterhaltung, Telekommunikation und Einzelhandel. Die Marken-Netzwerke und Agenturen des Unternehmens führen weltweit Geschäfte und operieren in den geografischen Regionen wie Nordamerika und Lateinamerika; EMEA, die Europa, den Mittleren Osten und Afrika umfasst und Asien-Pazifik, der Australien, China, Indien, Japan, Korea, Neuseeland, Singapur und anderen asiatischen Ländern umfasst.

Der aktuelle realtimekurs der Omnicom Group Inc. Aktie beträgt 76.37 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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