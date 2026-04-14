Handeln Gartner - IT CFD

Über Gartner Inc

Gartner, Inc. (Gartner) ist ein Forschungs- und Beratungsunternehmen. Das Unternehmen ist Berater und objektive Ressource für mehr als 15.000 Unternehmen in mehr als 100 Ländern. Es erstellt und verbreitet ihre Forschungsinhalte durch veröffentlichte Berichte, interaktive Tools, moderierte Peer-Netzwerke, Briefings, Beratungsdienste sowie ihre Konferenzen, einschließlich der Gartner Symposium/Xpo-Serie. Es operiert über drei Segmente: Forschung, Konferenzen und Beratung. Das Forschungssegment bietet objektive Einblicke und Ratschläge zu den geschäftskritischen Prioritäten von Unternehmen in allen Funktionsbereichen eines Unternehmens durch Forschung und andere Berichte. Das Segment Konferenzen veranstaltet Konferenzen für Wirtschafts- und Technologieexperten und Technologieanbieter. Das Segment Beratung bietet maßgeschneiderte Beratungsleistungen an. Seine Berater bieten faktenbasierte Beratungsdienstleistungen an, um den Kunden die Nutzung und Verwaltung der Informationstechnologie (IT) zu ermöglichen.

Der aktuelle realtimekurs der Gartner Aktie beträgt 150.75 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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