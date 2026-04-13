Handeln FDJ United - FDJUpUp CFD

Über La Francaise Des Jeux Societe Anonyme

La Francaise des Jeux ist ein halböffentliches Unternehmen mit Sitz in Frankreich, das Lotterien und Online-Spiele betreibt. Das Unternehmen firmiert unter der Marke FDJ und bietet Rubbelkarten, Sportwetten und Gewinnspiele über ein Netzwerk von 35.800 Verkaufsstellen (Stand 31. Dezember 2010) an, darunter LOTO-Verkaufsstellen, Tabakhändler und Händler. von Zeitungen. Die Rubbelkarten des Unternehmens enthalten Spiele für 1, 2 und 3 Euro. Sportwetten umfassen Marken, ParionsSport und ParionsWeb; Zu den auf den Auslosungen basierenden Spielen gehören LOTO, Euro Millions, Rapido, Keno und andere. Das Unternehmen ist auch auf dem Online-Poker-Markt mit der Barrierepoker.fr-Website aktiv, die gemeinsam mit der Lucien Barriere Group betrieben wird. Das Unternehmen hat verschiedene Tochtergesellschaften, darunter Pacifique des Jeux und FDJ Developpement für den Vertrieb in französischem Überseegebiet. Société de Gestion de l'Echappée, die das vom Unternehmen gesponserte professionelle Radsportteam leitet; Francaise de Motivation, Francaise d'Images, Lotsys und LVS.

Der aktuelle realtimekurs der FDJ United Aktie beträgt 25.33 EUR. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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