Handeln James Fisher and Sons PLC - FSJ CFD

Über James Fisher & Sons plc

JAMES FISHER AND SONS PUBLIC LIMITED COMPANY ist ein in Großbritannien ansässiges Unternehmen, das ein Dienstleister für alle Bereiche der maritimen Industrie und spezialisierter Anbieter von Engineering-Dienstleistungen für die Energiewirtschaft ist. Das Unternehmen verfügt über vier Segmente: Marineunterstützung, Offshore Oil, Spezialist für technische Schiffe und Tanker. Die Marineunterstützung bietet Produkte, Dienstleistungen und Lösungen für die maritime Industrie. Die Marineunterstützungsdienste werden einer Reihe von Endmarktsektoren, einschließlich der Marine, Häfen und erneuerbaren Energien, angeboten. Die Offshore Oil Unternehmen bieten eine Reihe von Dienstleistungen und Ausrüstungen für die Öl- und Gasindustrie. Seine Technischen Spezialunternehmen liefern Tauchausrüstung und Dienstleistungen, U-Boot-Rettungsprodukte und Support-Services und Engineering-Lösungen für den nuklearen Stilllegungsmarkt des Vereinigten Königreiches. Die Abteilung Tanker betreibt eine Flotte von Tankern, die entlang des Vereinigten Königreichs und der nordeuropäischen Küste mit Benzin, Diesel, Kerosin und Biokraftstoffen handelt.

Der aktuelle realtimekurs der James Fisher and Sons PLC Aktie beträgt 4.6253 GBP. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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